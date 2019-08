– Eg måtte berre legge med ned på senga på jordmorvakta

Borna som har blitt med til Eidsborg denne junidagen har blitt tildelt ein boks med leiker. Det går mykje i dokker og traktorar.

Saamund Omland Brokka vil helst leike med muffinsane med smelta sjokolade inni, til mamma Lisbeth Omland (26) si store glede.

I sommar møtte Nationen fem kvinner frå Vest-Telemark som har fødd på veg til sjukehuset i Skien. Helena Gjersund (31), Ellen Moland (32), Lisbeth Omland (26), Monica Tjønn Lunde (29) og Elin Hamre (29) fortel oss og kvarandre fødselshistoriene sine.

22. juni i fjor vakna Lisbeth tidleg om morgonen av at noko kjentest rart.

– Det starta i femtida. Noko var rart. Halv seks ringde eg jordmor. Eg visste at det kom til å gå fort, sidan det gjorde det med Annbjørg, seier Lisbeth.

Storesyster kom til på sjukehuset i april 2016.

Denne gongen ville ikkje riene koordinere seg då Lisbeth og sambuar Torstein Brokka Kveven (31) var på veg til jordmorvakta.

Det gjekk tretten minutt mellom. Tolv minutt. Atten.

– Jordmor sa eg skulle vente til det blei ti minutt mellom. Halv åtte var det framleis ikkje heilt system på dei, men då sa ho at eg kunne kome nedover.

Då dei kom til Høydalsmo, som ligg ein halvtime unna garden deira i Skafså og nesten to timar unna sjukehuset i Skien, kjente Lisbeth at ho gjerne ville stoppe innom hjå mor og far sin for å gå på do.

– Heldigvis gjorde eg ikkje det. Då hadde han kome til der, og der var eg heilt åleine, fortel Lisbeth.

I ettertid har Lisbeth funne ut at ho aldri forstod kor nært føreståande fødselen eigentleg var. Då dei køyrde opp bakken på veg til jordmorvakta tenkte ho at ho kom til å bli sendt heim med éin centimeter opning.

Atten minutt

Då jordmor sjekka hadde ho ti centimeter. Saamund skulle ut. Der og då.

– Torstein reiste på do då me kom, og då han kom ut att var det fyrste han høyrde: «Ja, her blir det fødsel med ein gong».

Lisbeth må le litt når ho fortel at Torstein heldt på å dryse i bakken. Sjølv forstod ho ikkje heilt kva som var i ferd med å skje.

Atten minutt etter at dei kom inn døra blei dei foreldre til to.

– Eg hugsar ho sa at eg berre måtte legge med ned på den senga på jordmorvakta. Eg spurde om eg kunne presse. Ho sa ja.

Tankane flaug gjennom hovudet hennar. Ho var i Seljord. På jordmorvakta. I ei heilt vanleg seng utan noko å halde fast i. Tenk viss det skjer noko.

Ambulansen rakk å kome fram før Saamund. Det var det god trøyst i.

Etter fyrste fødselen i 2016 hadde Lisbeth fått beskjed av jordmora i Tokke om at ho måtte seie frå fort neste gong.

– Då jordmor i Seljord sa at eg skulle vente til det kom rier kvart tiande minutt så gjorde eg jo det. Du høyrer på dei. Neste gong, viss det skulle bli ein gong til, så reiser eg nok berre nedover, seier Lisbeth.

Ho vil likevel understreke kor vareteke ho følte seg av både jordmor og ambulansepersonell når alt var i gong.

