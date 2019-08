– Det gjekk ikkje å vente. Eg måtte berre begynne å presse.

Monica har ei dramatisk historie om minstemann i flokken sin. Mikkel. 11. februar 2018 bestemte den vesle guten seg for at han ville kome ut og helse på. Litt fortare enn ein hadde håpa på.

I sommar møtte Nationen fem kvinner frå Vest-Telemark som har fødd på veg til sjukehuset i Skien. Helena Gjersund (31), Ellen Moland (32), Lisbeth Omland (26), Monica Tjønn Lunde (29) og Elin Hamre (29) fortel oss og kvarandre fødselshistoriene sine.

– Det starta ein laurdagskveld. Eg var i ferd med å legge Sander då eg berre skulle på do. Der såg eg at det kom slim, fortel Monica.

Der ho sat på do heime i Skafså og visste at ho hadde overtidskontroll om to dagar, blei ho letta over at ho kanskje slapp å bli sett i gong på sjukehuset. Ho fortalde sambuar Bjørnar Blomhaug (29) at ho ville ta ein telefon til jordmorvakta. Han la eldstemann Sander og ringde til mor si for å få bornevakt.

– Eg sa til jordmor at eg trudde fødselen var i gong. Ho bad meg ta ein varm dusj.

Dei andre ler litt.

– «Et noko god mat», skyt Helena inn. Dette er tydelegvis noko fleire av dei har høyrt frå jordmødrer som vil hjelpe dei med å roe seg ned.

– «Kvile litt», ler Monica.

Ho gav seg ikkje. Ho trudde ho var i gong.

– Eg trur eg kjem ned, eg, sa eg. Det var greitt.

I bilen på veg ned til Seljord hadde ho ikkje smerter anna enn litt murring i magen. Ho var spent på kva dei kom til å seie.

Då dei kom fram og Monica blei undersøkt fekk ho beskjed om at det ikkje var nokon opning enno.

– Eg blei litt irritert, for me ville eigentleg berre køyre nedover til Skien. Me fekk tilbodet om å bli i Seljord i ei av observasjonssengene der, men me bestemte oss for å reise heim.

På veg ut av bilen

På veg ned mot Dalen att kjente Monica at det begynte å bli verre.

– Men så tenkte eg at eg fekk ta denne dusjen, då, ler ho.

Etterpå la ho seg, sjølv om ho kjente at det berre blei verre. Til slutt ringde ho på nytt og sa at ho ville ned att. Ho fekk beskjed om at det var greitt.

På fælt vinterføre køyrde dei nedover på nytt.

– Eg sat i bilen og lura på kvifor eg ikkje fekk pause. Det gjekk berre i eitt. Eg var også veldig glad i handtaket, seier Monica, og ser forståande bort på Ellen.

– Bjørnar snakka til meg, men eg klara ikkje svare. Han forstod at eg hadde det veldig vondt og at noko nærma seg.

Vel framme i Seljord rakk ho akkurat å stige ut av bilen før pressriene kom. Ho forstod at det kom til å skje der og då.

– Mot alle odds fekk eg karra meg bort til døra, men den var sjølvsagt låst. Eg syntest det tok så lang tid før jordmor kom og opna. Idet ho kom ut fekk eg ei ny pressri. «Åja, det er såpass, ja», sa ho.

Dei måtte prøve å kome seg inn og opp i andre etasje. Med pressrier skulle det vise seg å bli ei utfordring.

– Eg prøva meg på trappa, men forstod at det ikkje kom til å gå. Eg gjekk ned att og jordmor sa at ho skulle ringe ambulansen med ein gong, seier Monica.

Dei andre sit med store augo og høyrer på.

– Det gjekk ikkje å vente. Eg måtte berre begynne å presse.

– Jordmor, jordmor!

Monica hugsar jordmor som litt stressa over den noko for raskt stigande intensitetsgraden i det heile. I beste meining spring ho for å finne ei dyne så Monica kan få lagt seg ned.

– Ho ville berre godt, men eg ville ikkje legge meg ned. Eg ville berre stå.

Der, midt i trappa, er hovudet til Mikkel på veg ut. Jordmor leitar etter dyne. Bjørnar står og tek imot.

– Jordmor, jordmor, hugsar eg han ropa. Ho var på leit etter dyna, og der og då skjønte eg eigentleg ikkje kvifor. Eg treng ikkje den, tenkte eg, ler Monica.

Då jordmor kom ned att tok ho og Bjørnar imot Mikkel. Tolv minutt etter at døra blei låst opp var den vesle guten klar for livet.

Ambulansearbeidarane kom stormande inn då Monica sat med han på brystet i trappa.

– Åja, her var det gjort, sa dei.

I sekundane etter at ho fekk Mikkel opp på brystet syntest Monica at han var så stille. Tankane gjekk med ein gong til frykta for at noko skulle vera gale.

– Han måtte berre kome seg. Det har jordmor sagt til meg etterpå, at dei skrik ikkje med ein gong. Det var jo heldigvis lyd i han, men hadde det ikkje vore det, då … det er slikt ein tenker på når alt er over.

– Det var skummelt, men eg trur Bjørnar tenkte meir på det enn eg gjorde. Sjølv er ein så oppi det. Eg tenkte berre at han måtte ut.

Turen ned til sjukehuset i ambulansen etterpå var vond for Monica. Ho hadde brutale etterrier og Mikkel festa til seg i ein sele.

– Men det gjekk så bra. Heldigvis, seier Monica.

– Eg syntest det var mykje betre å føde slik, eg, enn i senga på sjukehuset slik eg gjorde med Sander. Men det er jo ikkje optimalt. Særleg ikkje viss noko skjer, legg ho til.

– Viss ein kan velje så vil ein vel ikkje gjera det slik, seier Ellen.

– Eg ønskjer kanskje at dei høyrer litt meir på oss. I journalen min står det at eg hadde styrtfødsel førre gong òg. Eg er ikkje bitter, men ein tenker jo på det i ettertid, seier Monica.

