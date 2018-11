Det er omkamp i Amerika

Tirsdag forrige uke fikk meierigiganten Land O'Lakes nok.

«Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vi vil at valgkampbidragene våre skal være en positiv kraft for det gode, og sikre at mottakerne av våre bidrag støtter verdiene til selskapet vårt. På det grunnlaget har vi avgjort at vår politiske aksjonskomité, PAC (et organ for fordeling av valgkampstøtte, red.anm.) ikke lenger vil støtte representant Steve King», het det i pressemeldingen fra selskapet.

En av de viktigste bedriftene i Iowa-byen Sioux City, i et av de mest melkedominerte områdene i USA, valgte å kutte støtten til den lokale kongressrepresentanten.

Å støtte lokale politikere går nesten automatisk for slike selskaper. Spesielt når politikeren, som King, blir gjenvalgt igjen og igjen med solid margin.

Men nå var det nok.

Årsaken: Republikaneren Kings årelange omgang med rasistiske og antisemittiske miljøer var i ferd med å få en så høy medieprofil at ethvert berøringspunkt med ham kunne påføre en bedrift langvarig økonomisk og omdømmemessig skade.

Samtidig rant pengene inn i valgkampkassen til Kings utfordrer J.D. Scholten. Selv om Donald Trump i 2016 vant denne valgkretsen med et forsprang på 26 prosentpoeng over Hillary Clinton, viser de siste målingene at Scholten ligger oppsiktsvekkende nær å ta King igjen. Og de målingene er gjort før en antisemittisk terrorist drepte 11 mennesker i en synagoge i Pittsburgh. Før Kings besøk hos holocaust-fornektere i Østerrike, på en Europa-tur som angivelig var for å besøke Auschwitz, fikk mye kritisk mediedekning.

De er gjort før lederen for Republikanernes kongressvalgkamp tok avstand fra King.

King er fortsatt favoritt til å vinne.

Men at en politiker som ham, så inngrodd i USAs fastlåste og dypt polariserte politiske landskap, ikke lenger anses som garantert gjenvalg, sier alt om spenningen, håpet og frykten knyttet til det kommende valget i USA.

Et sterkt bond- og bygdeinnslag

Midtstrømmen i Amerika, det velgerflertallet som ga tre millioner stemmer mer til Hillary Clinton enn til Donald Trump, håper den nakne menneskeforakten fra Republikanere som King skal vekke flertallet også i valgkretser som stemte på Trump.

Trump selv, derimot, imøtegår kritikken gjennom å trappe opp krigsretorikken.

«Det er den eneste måten jeg kan slåss tilbake på», svarer Trump på et spørsmål fra nettavisen Axios om han ikke er bekymret for at noen skal høre ham kalle journalister «folkefiender» og «ta ting for langt». Intervjuet ble gjort bare noen dager etter at Trump-tilhenger ble arrestert for å ha sendt brevbomber til Trump-kritikere, Trumps politiske motstandere, og mediene.

Teorien var at det store slaget under kongressvalget i 2018 kom til å stå i såkalte «Romney-Clinton»-distrikt. Velgerne i disse valgkretsene stemte på den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney i 2012, men kunne ikke akseptere Republikaneren Trump i 2016. Da stemte de heller på Hillary Clinton. De ligger hovedsakelig i forstedene rundt større byer, og har et større innslag av høyere utdanning enn gjennomsnittet.

Kings distrikt, det fjerde av fire i Iowa, er ikke et slikt distrikt.

Det er et distrikt med sterkt bond- og bygdeinnslag, og er et såkalt «Obama-Trump»-distrikt. I 2008 vant Barack Obama valgkretsen med 53 prosent av stemmene mot Republikaneren John McCains 45. I 2016 fikk Trump 61 prosent av stemmene, og Hillary Clinton 34.

Kings egne målinger har tidligere vist at han leder med 15–20 prosentpoeng. Den siste uavhengige målingen viser derimot at han leder bare med ett.

King er tross alt en relativt unik kandidat. Det finnes flere Republikanere som flørter med antisemittisme og rasisme, men selv Trump selv er sjelden så åpenlys som King.

Ikke lenger sure-thing

Men Kings distrikt er ikke den eneste Trump-bastionen der Republikanerne sliter. I den ene valgkretsen etter den andre – inkludert kretser som er tegnet opp for å sikre Republikansk flertall – har Republikanske kandidater som trodde valget kunne vinnes på autopilot, blitt tatt på senga av en bølge av penger og entusiasme på Demokratiske motkandidaters vegne.

Det gjelder spesielt Obama-Trump-distriktene, men også hele delstater Republikanerne tok for gitt. Det har komplisert partiets valgkampstrategi betraktelig.

Det er langt fra sikkert – kanskje heller tvilsomt, statistisk og historisk sett – at kongresskandidaten Richard Ojeda vil være i stand til å vinne valgkampen i West Virginias tredje distrikt, at senatskandidaten Beto O'Rourke vil slå ut den sittende Republikaneren Ted Cruz i Texas, eller at guvernørkandidaten Stacey Abrams vil vinne over Republikaneren Brian Kemp i Georgia.

Som avisen Politico skriver: Bønder taper penger på Trumps politikk, men de støtter ham likevel. Men disse valgene, og flere titall som dem, var valg Republikanerne trodde ville vinnes av seg selv. I stedet må partiet bruke penger og politiske ressurser på å mobilisere velgere på hjemmebane, mens motstanderen fortsatt herjer over hele landet.

Av de 35 senatorene som er på valg, er ti Demokrater som stiller til gjenvalg i stater Trump vant i 2016. Blant disse er delstater som Montana, Indiana, Nord-Dakota, Missouri og Vest-Virginia, hvor Trump vant med svært store marginer.

Likevel er det bare i Nord-Dakota at målingene tyder på at den sittende Demokraten nesten garantert kommer til å tape. Vest-Virginia, Trumps sterkeste stat, vant han med 68,5 prosent av stemmene mot Clintons 26,4. Likevel tyder alle målingene (bortsett fra den republikanske senatskandidaten Patrick Morrisseys egne) på at den sittende senatoren, Demokraten Joe Manchin, ligger godt an til å bli gjenvalgt.

Tok med geværet

I 2012, forrige gang Manchin skulle gjenvelges, vakte han oppsikt blant sine egne for en politisk reklame der han tok med seg geværet på en skytebane og fyrte løs på et eksemplar av Obama-administrasjonens forslag om å innføre et system for karbonprising.

I 2018 begynner en av reklamene hans slik: «Hei, jeg har ikke forandret meg. Jeg er kanskje et par år eldre, men jeg vil fortsatt gå løs på alt som er dårlig for Vest-Virginia.» Så er han på skytebanen igjen. Denne gangen er det derimot ikke for å ta avstand fra Obama han er på banen. I år er det motkandidaten Patrick Morrisseys søksmål mot Barack Obamas helsesystem Manchin fyrer løs på.

Manchin representerer en delstat kjent for sterke gruvearbeiderfagforeninger, stor bygdefattigdom og de tilhørende problemene knyttet til den såkalte «opioid-epidemien», utbredt misbruk av smertestillende midler for rusens skyld.

Han forstår Bygde-Amerika godt. At Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums daværende politiske rådgiver Anne Marie Aanerud på et tidspunkt var utplassert hos akkurat Manchin i noen måneder, er ikke akkurat tilfeldig.

Og helsepolitikk er årets store sak. Helsesaken gjør det like godt på bygda som i byene, og et flertall av både svarte og hvite, gamle og unge velgere, innser at de står i fare for å miste et verdifullt tilbud dersom de ikke engasjerer seg politisk. Derfor forsøker mange Republikanere nå å si at de er garantistene for at helseforsikring til folk som allerede er kronisk syke, en av fordelene ved såkalt Obamacare, ikke forsvinner når Republikanerne eventuelt får gjennomslag for sin plan om å fjerne Obamacare.

Foreløpig virker det som relativt få velgere kjøper den teorien.

Motgangen for Republikanerne har fått president Donald Trump til å mobilisere på sitt unike vis. Mens hans partis kandidater i «Romney-Clinton»-distrikter fossror for å distansere seg, satser Trump nok en gang alt på ett kort: Mistenkeliggjøring av minoriteter.

Det handler spesielt om en såkalt «karavane» av asylsøkere på vei fra land som Honduras i Mellom-Amerika. Karavanen, som består av flere tusen mennesker, mange av dem kvinner eller barn, er fortsatt tusenvis av kilometer fra grensa. Likevel har Trump mobilisert hæren for å sende flere tusen soldater til å bistå grensepolitiet. Lovlig sett har ikke soldatene anledning til å gjøre mer enn å hjelpe med logistikk.

Planen er tilsynelatende å mobilisere velgere som følger så dårlig med at de ikke får med seg at selv Det hvite hus innrømmer at flere av presidentens påstander om innvandring er løgn.

Trumps bygdeproblem

Trump har problemer i Bygde-Amerika. Handelskrigen med Kina fører foreløpig til at han er blitt nødt til å bruke ekstraordinære skattemidler på å kompensere soyabønder for tap av inntekt. Kina er et av USAs aller viktigste importmarkeder for soya. Samtidig får også kinesiskeide Smithfield Trump-erstatning for konsekvensen Trumps handelskrig har for svinekjøtteksporten.

For å avverge kritikk, har Trump gått langt i å antyde at bønder som klager på handelskrigen, er «upatriotiske». Men både mistenkeliggjøring og kompensasjonsmidler holder bare opp til et visst punkt.

Heller ikke fabrikkjobbene Trump lovte, har kommet tilbake i spesielt stort monn.

Da Trump vant i 2016, var det fordi han med svært tynne marginer klarte å slå Clinton i de såkalte «rustbelte»-statene, som Michigan, Pennsylvania, Ohio og Wisconsin. I 2018 tyder de fleste målinger på at Republikanerne går kraftig tilbake i alle disse.

Likevel: Amerikansk økonomi går bra. Arbeidsledigheten er lav. Selv lønnsnivået er i ferd med å gå litt opp.

Men amerikanerne er ikke fornøyde. I stedet er det frykt som former valgkampen, pisket opp og fremmet av presidenten selv.

Fear and loathing

Trump-tilhengere er redde for innvandring. Redde for jobbene sine. Redde for å bli alvorlig syke og ikke ha den millionene de trenger for å betale for behandling og medisiner. Tilsynelatende redde for samfunnsforandringer, enten det er klimatiltak, våpenlover, homoekteskap eller «me too»-bevegelsen.

Andre velgere er redde for Trump. Redde for Trump-tilhengerne. Redde for klimaendringer. Redde for jobbene sine. Redde for å bli alvorlig syke og ikke ha millionene de trenger for å betale for behandling og medisiner. Redde for å bli skutt på skolen, skutt på butikken, skutt på kino, skutt på nattklubb, skutt i kirken eller skutt i synagogen.

Noen politikere prøver fortsatt å insistere på at all politikk, også rikspolitikk, er lokal. At den handler om konkrete saker som helsepolitikk og skattenivå, ikke om Trump. Det gjelder spesielt Demokrater i Trump-områder og Republikanere i Clinton-områder.

Men det er ikke til å legge skjul på at valget for mange velgere fremstår som et spørsmål om liv og død. For dem selv og for USA. Det gjelder spesielt velgere med minoritetsbakgrunn, men også velgere som tror blindt på Trumps teorier.

Uansett hvilken side som vinner i høst, tyder lite på at frykten og raseriet i USA vil gå over med det første. Ronald Reagan stilte i 1984 til gjenvalg med slagordet «det er morgen i Amerika».

I 2018 er det fortsatt bare svart natt.