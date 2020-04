Den indiske bonden Anil må mate kyrne sine med jordbæra han ikkje får selt

Satara, India: Fleire hundre millionar indarar er no snart halvvegs i ein tre veker lang «full lockdown» for å hindre spreiing av koronaviruset.

Det set naturleg nok ein stoppar for så mangt – deriblant transport av mat. Dette har bøndene løyst på den måten at dei matar dyra sine med jordbær og brokkoli dei sjølve har dyrka, og som dei ikkje får selt vidare akkurat no, skriv Reuters.

Etterspurnaden etter denne typen matvarer blir typisk større om sommaren, men sidan forsyninskjeda i det indiske landbruket er i ein rotete situasjon får ikkje bøndene varene sine til marknadane i byane.

Den brå endringa gjer livet vanskeleg for millionar av bønder i verdas nest mest folkerike land.

Koronaviruset har blitt påvist hjå meir enn 1900 indarar. Onsdag 1. april hadde 50 av dei mista livet.

Tener ingenting

– Turistar og iskremprodusentar er hovudkjøparane av jordbær, men det er ikkje ein einaste turist akkurat no, seier bonde Anil Salunkhe medan han matar kyrne sine med jordbæra han har hausta frå eigen hage i Satara-distriktet 250 kilometer søraust for Mumbai.

Han håpa han skulle tene i overkant av 100.000 kroner denne sesongen. I staden har han ikkje eingong tent inn att produksjonskostnadane på om lag 34.000 kroner.

Rupiar ≈ norske kroner Ei forklaring I den originale versjonen av denne saka (frå Reuters) er dei originale summane oppgitt i indiske rupiar. I denne versjonen er summane omsett til norske kroner. 1 indisk rupi er per 2. april 2020 0,14 norske kroner. 100.000 kroner vil derfor vere om lag 800.000 rupiar.

Ein annan bondekollega av Salunkhe, ein mann med etternamn Munishamappa, måtte dumpe 15 tonn med druer i ein skog i nærleiken av Bengaluru då han ikkje fekk selt dei. Han hadde bruka nesten 70.000 kroner på avlinga.

Han hadde til og med bede naboar kome for å hente frukta gratis, men få møtte opp.

Mange indiske druebønder er også avhengige av eksport til Europa, som av naturlege årsakar heller ikkje går heilt etter planen denne våren.

Blomar og bok-choy

Blomsterbønder i India fortel at dei er urolege for framtida no som alle bryllaup blir avlyste. Det er stort sett desse som får blomsterbøndene gjennom året.

– Om sommaren sel eg ein blom for om lag 2 kroner. No vil ikkje folk betale 14 øre ein gong, seier Rahul Pawar, som eig ein blomstergard på om lag 8000 kvardratmeter.

Han kastar no blomane sine i kompost-dunken.

Bonde Ajay Jadhav, som tener mesteparten av inntekta si på å selje basilikum, isbergsalat og pak choy til fine restaurantar, seier at naboane hans heller ikkje vil ha grønsakene gratis i perioden dei er inne i.

– Eg har ikkje anna val enn å lage gjødsel av desse eksotiske grønsakene. Landlege folk veit ikkje namna på dei ein gong. Me kan berre gløyme at dei skal lage mat med desse, seier Jadhav.