Den gløymde nissen

– Fjøsnissen hadde ein viktig plass i det gamle bondesamfunnet. Ifølgje norsk folketru heldt han til i uthusa på bondegarden, og var ein skikkelse ein måtte ta omsyn til anten ein ville eller ikkje, fortel seniorrådgivar ved Universitetsmuseet i Bergen, Eli Kristine Økland Hausken.

Den norske fjøsnissen stammar frå den norrøne gardvorden, som også var ein vette som passa garden. Denne nissen har hatt mange namn, mellom anna tuft, tuftekall, tomt, gardsbonde, godbonde, haugebonde og rudbonde.

– I nesten alle kulturar har ein historier om slike småfolk som det gjaldt å halde seg inne med, fortel ho.

Temperamentsfulle typar

Behandla ein fjøsnissen fint, stelte han godt med dyra og garden. Behandla ein han dårleg derimot, kunne han hemne seg ved å gjere ugagn. Nissane var vesen med temperament, og kunne vere både lunefulle og skadefro.

– Det finst mange historier om korleis nissen til dømes velta mjølkebøtter eller slapp laus kyrne, seier Hausken.

Nissen kunne vere ei plage som var vanskeleg å bli kvitt, noko ein finn igjen i uttrykket «nissen på lasset».

– Uttrykket stammar frå ei forteljing om ein bonde som hadde ein så vrang nisse på garden at han bestemte seg for å flytte. Men då han kom eit stykke av stad med flyttelasset sitt, snudde han seg – og der sat nissen på lasset, fortel ho.

Ofrar graut med smør

I jula var tradisjonen at ein skulle gi eit offer til fjøsnissen i form av graut med smørauge. Då ville han ta seg godt av dyra og fjøset i året som kom. Utover det hadde fjøsnissen eigentleg ikkje noko med jula å gjere. Koplinga mellom fjøsnissen og juletradisjonane skaut fart med dei første norske julekorta frå slutten av 1800-talet. Her var fjøsnissen eit populært motiv. På korta vart han gjerne framstilt med tradisjonelt norsk gardsantrekk frå 1700- og 1800-talet, med raud topplue, grove vadmålskle, knebukser og lange strømper.

I dag har fjøsnissen fått konkurranse av den helgeninspirerte raudkledde julenissen.

– Dei norske førestillingane om nissen vart etter kvart påverka av forteljingar om helgenen St. Nikolaus. Det mentale bildet mange har av nissen i dag, er den raude, runde og trivelege Coca-Cola-nissen. Fjøsnissen er nok litt gløymd, seier Hausken.

Ulike tradisjonar blandar seg likevel med kvarandre, og i dag kan omgrepet «julenisse» både vise til den norske nissen som sit på låven med julegrauten sin, og den meir internasjonale nissen som reiser verda rundt med reinsdyr og slede.

Ny rampenisse

Den moderne norske julenissen er av den gåvmilde typen som raust deler ut både godteposar og presangar.

– Men også her er det restar av ideen om at ein skal gi nissen eit offer. På same måte som ein sette ut graut til fjøsnissen, set enkelte ut graut til julenissen på julaftan, fortel Hausken, som synest det er mykje er fint med nissetradisjon.

– Dagens juletradisjon handlar om ein nisse som reiser over heile verda og deler ut gåver til alle barn – det er jo veldig inkluderande. Fjøsnissen var meir lokal, seier ho.

Det nyaste nissetilskotet i mange norske heimar og barnehagar er rampenissen, ein liten nisse som dukkar opp 1. desember og gjer ulike rampestrekar i adventstida.

– Dette er ein tradisjon som vi har henta frå USA og England. Men han har jo klare parallellar til den rampete fjøsnissen – dette med ein skikkelse som gjer ugagn, appellerer veldig til barn, seier ho.

På låven sit nissen

Margrethe Munthe har bidratt til å knyte fjøsnissen til norske juletradisjonar. Både «På låven sitter nissen» og «Nissens julekveld» skildrar ein fjøsnisseliknande skikkelse som bur på låven og likar julegraut. Det første verset på «Nissens julekveld» kan kanskje stå som eit frampeik på lagnaden til fjøsnissen i dag:

Den gamle nissen satt så trist

på låven julekveld.

De glemmer meg nok nå som sist

og spiser grøten selv.