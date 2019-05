Bustadsjekk frå A til Å

Vi har samla ekspertråd til ein ABC, for deg som vil ha ein bustad som varer, som ikkje er for dyr i drift, og som ikkje gir for store utgifter til vedlikehald seinare.

Areal

– Ein kvadratmeter er ikkje ein kvadratmeter, seier Tor Brekke hos Enova. – God arealutnytting er viktig.

Har opphaldsromma mykje yttervegg, blir det meir å varme opp.

Bad

Er lufta frisk, finst det synlege sprekkar nokon stad, og finst det dokumentasjon på arbeid som er gjort? Sjekk òg sluket: gammalt sluk og nytt bad kan vere ein dårleg kombinasjon.

C

Sjå! Bruk auga. Er det måling som flassar av eller eit saltaktig belegg nokon stad? Fukt kan vere svaret.

Når det gjeld elektriske anlegg, rår Rita Lund Thune, PR-ansvarleg hos NorgesEnergi, folk til å sjå etter mørke flekkar på støpsel eller stikkontaktar.

– Det kan vere teikn på overbelasting, seier ho.

Dokumentasjon

Er alt bygd eller ombygd på lovleg vis? Sjekk at det finst byggeløyve og annan dokumentasjon.

Energimerking

Bokstaven angir kor mykje energi som skal til for å halde oppe eit godt klima og ein god temperatur. A er betre enn G. Har du G, kan du godt ha 21 grader inne, men då bruker du meir straum og meir pengar.

– Sjekk gjerne energimerkinga i dag opp mot nyare tiltak i bustaden, som nye vindauge og liknande. Det er ikkje alltid dei er tekne med i berekninga, fortel Tor Brekke.

Fyringsmåte

Fyring med fossil olje og parafin blir forbode 1.1.2020. Undersøk kva for alternative planar eller moglegheiter som finst for bustaden dersom det er fyrt med olje til no, oppfordrar Enova.

Grunnmur

Er det sprekkar eller setningsskadar, og kan dører og vindauge vere treige å opne? Dersom huset ligg i bratt terreng, er det også lurt å forhøyre seg om dreneringa. Viss det er kjellar er det ein stor fordel viss grunnmuren er isolert utvendig.

«Hemsløjd» eller fagfolk?

– Veit ein kven som står bak vesentlege utbetringsarbeid i bustaden? Få greie på om det er fagfolk eller «hemsløjd» – flikking utført av folk som kan mangle autorisasjon og kunnskap.

Isolasjon

Ikkje gløym å undersøke om veggane er isolerte, og om det trekker frå vindauge og dører.

– Du kan jo gå med tjukk genser, men er det kaldt, må du varme opp meir og straumutgiftene aukar. Her kan det fort bli snakk om tusenlappar då 70 prosent av straumforbruket er kopla til oppvarming av bustad, seier Lund Thune.

Juridiske forhold

Er arbeida ved bustaden dokumenterte, har ein følgt byggeløyve, og blir forskriftene følgde på alle buareal?

Kledning

Dersom ytterveggene er av tre: Er det teikn til ròte? Har du ein mistanke, stikk ein spiss gjenstand inn i veggen for å sjekke.

Lading

– Er det ikkje moglegheiter for å lade elbil, kan det koste litt å legge opp til det sjølv. Hugs at ein ikkje berre kan stikke kontakten i veggen, seier Lund Thune.

Mugglukt

Lukt av mugg og mose, innesperra og tett luft er eit dårleg teikn, særleg på bad, i kjellar og loft. Opphaldsromma bør òg ha god ventilasjon.

Pipe

Når vart ho sist kontrollert innvendig, og er det synlege sprekkar på pipa eller rundt eldstaden?

Reguleringsplanar

– Det er lurt å finne ut om det kan komme eit høgt hus rett utanfor leilegheita, eller om det finst andre byggeplanar for området ditt, seier Espen Fuglesang, fagdirektør i Norsk Takst.

Solceller

– Eit fint energitiltak, men god isolasjon er vel så viktig. Eg ville heller valt vekk solceller i ein godt isolert bustad enn å ha solceller på taket av ein dårleg isolert bustad, seier Brekke.

Tilstandsrapport

Kan ikkje seiast for ofte: Sett deg inn i tilstandsrapporten, og be om å få ein dersom han ikkje følgjer med salsoppgåva. Her skal det finnast ei vurdering av avgjerande forhold som våtrom, elektrisk anlegg, tak, kledning osb.

Uteområde

Må noko blir gjort? Om det er eit hus på skråtomt med ein støttemur, og denne byrjar å forskyve seg eller smuldre opp, må du kanskje bygge ny. Sjå kva som trengst, og få eit bilde av kva det kan koste, rår Fuglesang.

Vindauge

Spør etter alder på vindauga, og sjekk om dei er punkterte (om det er luft mellom isolasjonslaga). Nye vindauge kan koste 5000 kroner eller meir.

X-faktor

Fell du pladask? Ver ekstra merksam, og ikkje la deg blende!

Økonomi

Rekn på utgiftene viss det er mykje som må utbetrast. Fuglesang fortel at ny drenering kan komme på over 3000 kroner meteren, nytt bad på 150.000-200.000 kroner.

Ålreite naboar

Sagt på ein annan måte: Tenk at du skal trivast i det daglege. Flytting og kjøps- og salsprosessar kostar sekssifra beløp, og du vil ikkje gjere det for ofte!

Kjelder: Der ingen namngitte kjelder er siterte, kjem råda (med unntak av det siste) frå Norsk Takst