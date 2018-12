Wara bekrefter prosess for å la Krekar reise fra Norge

Krekar er tiltalt i en terrorrettssak i Italia og er innkalt til å forklare seg under rettssaken førstkommende mandag. Tirsdag sa Krekars advokat Brynjar Meling at de allerede i oktober henvendte seg til norske myndigheter slik at nordirakeren kan bli utstyrt med de nødvendige reisedokumentene og møte til rettsforhandlingene.

Onsdag kommenterte justisministeren saken for første gang overfor ABC Nyheter. I en epost skriver han at norske myndigheter ikke vil stå i veien for at Krekar skal få reise til Italia.

– Det pågår nå en prosess som jeg ikke kan gå nærmere inn på, skriver Wara i eposten.

Meling sier til NTB at han så langt ikke har hørt noe om at reisedokumenter skal være i produksjon. Han har tidligere sagt at Krekar mer enn gjerne reiser for å renvaske seg under den italienske rettsprosessen, men ikke uten enkelte garantier. At justisministeren sier det nå er en prosess på gang, er Meling glad for.

– Dette blir nok Krekar veldig takknemlig for. Det betyr at Wara som justisminister vil ta Krekar av terrorlista som har forhindret ham fra å dra til Italia, noe som i seg selv er en god nyhet, sier Meling til ABC Nyheter.

Han legger til at det også innebærer en garanti for at Krekar vil kunne returnere til Norge etter å ha avgitt forklaring.

Saken har vært utsatt en rekke ganger siden 2016 ettersom italienske myndigheter ikke krever Krekar utlevert fra Norge. Fordi nordirakeren ikke har gyldige reisepapirer, kan han heller ikke forlate Norge.

Tidligere onsdag opplyste Krekars italienske advokat Enrica Franzini til ABC Nyheter at hun nok en gang vil be retten utsette saken mot Krekar.