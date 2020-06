Vindkraftmotstander: – Sultestreiker til jeg kollapser

– Jeg bestemte meg for å sultestreike i går ettermiddag, og klokka 19 satt jeg meg på flyet fra Ålesund til Oslo.

I nesten 20 år har folk på Haramsøya i Ålesund kjempa mot det planlagte vindkraftverket. For tre uker siden satte Hans Petter Thue bilen sin på tvers av veien anleggsmaskinene skulle bruke for å starte byggingen. Nå har han og de andre demonstrantene blitt fjernet fra veien. Da bestemte Kari Thue, kona til Hans Petter, seg for å dra til hovedstaden for å sultestreike.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om saken.

– Er spontant

– Hva står på spill for deg?

– Det er drikkevannet, dyrelivet og turlivet. Haramsøy er en liten øy, så hvor skal vi gå tur?

Hun er også bekymret for ising på turbinene og at isen vil bli slengt rundt og treffe befolkningen når de går tur om vinteren.

Thue sitter under glasstak, sola varmer og folk rusler forbi.

– Dyra har sterkere hørsel enn oss, så hjorten vil forsvinne fra øya, mener hun.

– Det er et fuglereservat like nedenfor og trekkfugl som kan bli drept, fortsetter Thue.

– Er sultestreiken din gjennomtenkt?

– Nei, dette er spontant. Jeg er ikke her for å sjikanere de som jobber i Fylkeskommunen, dette er ikke en aksjon som går på sinne, forsetter hun.

Skal bare drikke

Hun forteller at hun ikke kommer å sove der på natten, da bor hun på hotell. Men, hun kommer ikke til å spise der heller.

– Jeg skal bare drikke vann.

Hun tar seg en slurk, hodepinen siger på.

– Sist jeg spiste var i går klokka 15. Det ble kokte grønnsaker.

Hun forteller at hun ikke gruer seg til sultestreiken.

– Hvor lenge kan du holde ut?

– Jeg har fastet i førti dager to ganger før i livet, så jeg holder ut lenge. Jeg er sta, skjønner du.

– Er du villig til å dø for saken?

– Jeg er villig til å sitte her så lenge at jeg kollapser og at de må bære meg ut. Hvordan tilstanden min er da vet jeg ikke, avslutter hun.