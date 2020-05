Vil skrote Oslo-tungt utvalg

Tirsdag satte regjeringen ned utvalget «Norge mot 2025» for å vurdere langtidseffektene av koronakrisen, og hvordan det vil påvirke norsk økonomi frem mot 2025.

«Utvalget skal vurdere hva som blir den nye normalen», heter det i regjeringens fremlegg.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er svært kritisk til utvalget.

– 12 av de 16 i utvalget har opphold på det sentrale østlandet, sier Vedum, og legger til at det er typisk at slike utvalg fylles med økonomer fra Handelshøgskolen og Blindern.

Reaksjonene på utvalget har også fulgt geografiske linjer. Tromsø-baserte Nordlys sier det er "Oslo-blikket som får bestemme", mens finansavisen E24 i Oslo kaller det et "stjernelag".

– Du trenger begge perspektivene.

– Det er viktig at et sånt utvalg kjenner Norge godt, sier Vedum.

Det mener han utvalget ikke kan gjøre, hvis det ikke har medlemmer fra rundt om i landet.

– Næringsstrukturen i Finnmark er ikke den samme som i Oslo-området. Det samme med Sogn og Fjordane og Vestfold. Du trenger begge perspektivene. De må kjenne de forskjellige næringene langs kysten, og ikke bare det fagøkonomiske, sier Vedum.

Dette er ekspertutvalget Partner Jon Gunnar Pedersen, Larvik (leder) Professor Øystein Thøgersen, Bergen Professor Einar Lie, Oslo Professor Mari Rege, Stavanger Postdoktor Katinka Holtsmark, Oslo Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Moss Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik, Bergen Seniorrådgiver Rune Bjerke, Oslo Prinsipal Birger Steen, München Selvstendig Silvija Seres, Oslo CEO Kristin Kragseth, Stavanger Styreleder Aino Olaisen, Bodø Konserndirektør Astrid Undheim, Trondheim Daglig leder Tore Anstein Dobloug, Ringsaker Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Nesodden Sjeføkonom Øystein Dørum, Oslo

Vedum er klar på at det er dyktige folk som skal sitte i utvalget, men at perspektivene burde være varierte.

– Det er ikke at dette ikke er svært kompetente folk, for det er det. Men du trenger ulike perspektiv. Du kan ha finansmegleren, men du må også ha den lokale næringslivslederen. Det er mange tunge akademikere her, men man skulle hatt en bredde både på bakgrunn og geografi.

Mener Vedum bommer

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) kjøper ikke Vedums kritikk.

– Her bommer Vedum. Han burde vært mer opptatt av at utvalget leverer en innsiktsfull analyse av konsekvensene som koronakrisen har hatt for hele landet, ikke minst for bedriftene i distriktene, sier hun.

– Ingen betviler fagligheten og innsikten til utvalget, derfor blir denne kritikken fra Vedum rett og slett for dum, sier Helleland til Nationen.

Hun påpeker at utvalget skal hente innspill fra hele landet. I tillegg mener hun ikke arbeidssted nødvendigvis er representativt for en persons erfaring eller forståelse.

– Utvalget er representert fra hele landet. Og selv om de har arbeidssted i en by, så betyr ikke det at vedkommende ikke kjenner andre deler av landet eller ikke forstår behovet til bedrifter og arbeidsfolk.

Hun bruker utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen som eksempel.

– Han har vokst opp i Grue, og bor nå i Nevlunghavn. Jeg tror man trygt kan si at han har med seg en ballast som gjør at han ivaretar distriktsperspektivet, i likhet med flere av de andre som har en oppvekst i spredtbygde strøk.

Dette skal utvalget ha fokus på Effekt på norsk økonomi og næringsliv av endring i internasjonale markeder og handelssamarbeid, inkludert endrede verdikjeder Pandemiens betydning for norsk verdiskaping Produktivitet i norsk arbeids- og næringsliv, herunder økt digitalisering Konsekvenser for inkludering i arbeidslivet Yngre arbeidstakeres situasjon, behov og muligheter Bransjer og næringer med særlige omstillingsbehov Grunnlaget for fremtidens næringsliv, inkludert nye selskaper, nye digitale forretningsmuligheter Grønn omstilling og bærekraft i forretningsmodeller Status for generasjonsregnskapet i lys av utgifter til økonomiske krisetiltak

– Kan virke politisk

Vedum erkjenner at kritikken kan virke politisk motivert, men mener det er kritisk at slike utvalg har en geografisk spredning.

– Det kan virke politisk, men jeg er opptatt av å ha folk i den type utvalg som har et nettverk utover interesseorganisasjoner, finans og kjenner folk som står i verdiskapingen hver bidige dag. Perspektiv utformer analysene som kommer, sier Vedum.

– Kritikere vil si at dette er veldig forutsigbar kritikk fra dere.

– Det er ingen tvil om at vi er opptatt av de gegrafiske dimensjonene. Det er avgjørende at vi kommer med det, fordi regjeringen er ikke gode nok til å se ulike perspektiv.

Distriktsministeren slår fast at utvalget har den brede bakgrunnen og kompetansen Vedum er ute etter.

– Regjeringen har samlet noen av landets fremste eksperter, med en blanding av erfaring fra ulike bransjer og med ulik bakgrunn.