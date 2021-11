Vil merke importert ribbe med advarselstekst som på røykpakka

Nationen har den siste tiden skrevet om at det trolig blir for lite norsk svineribbe til jul. Dermed har flere aktører lagt planer om å importere fra blant annet Tyskland, Finland og Danmark.

I tillegg har den nye handelsavtalen med Storbritannia åpnet for en tollfri importkvote på 50 tonn svineribbe fra De britiske øyer. Det kommer i tillegg til 300 tonn fra EU.

Senterungdommen er bekymra for økt import av landbruksvarer, og krever tydelig merking av det importerte kjøttet.

– Hadde Senterungdommen fått bestemme, så skulle vi gjerne merka de importerte matvarene på samme måte som skadelige tobakksvarer der også forbrukeren blir informert om at denne varen fører til tap av norske arbeidsplasser. Så forstår vi at det kommer til å være vanskelig å få til, sier leder Torleik Svelle.

Vil blåse opp tekststørrelsen

Han mener i hvert fall opprinnelsesland bør blåses stort opp på etiketten.

– Det viktigste her er at det blir så tydelig, at forbrukere ikke tar feil vare. Det kan løses med at fonten der det står skrevet opprinnelsesland blåses opp, slik at det stort står «Norge» eller «Brasil» når man kjøper for eksempel biff, sier Svelle.

Ungdomspartiet krever at dette er noe regjeringa leverer på.

– Dette er en sak vi i Senterungdommen har jobbet mye med over tid. Vi har fått dette godt forankret i Senterpartiet sitt stortingsprogram på landsmøte. Vi jobber også godt med Sandra Borch som er landbruksminister, som vi vet også føler den samme kjærligheten til norsk mat og norske arbeidsplasser som det vi gjør. Så dette skal vi få til, sier Svelle.

Koronapåvirkning

Markedsregulator for kjøtt og egg, Nortura Totalmarked, har overfor Nationen forklart at koronapandemien er medvirkende til at det vil bli mer importert ribbe enn vanlig i år.

– Det vil bli nok ribbe i år, men som i fjor, litt mer importert ribbe enn normalt som følge av at grensene har vært stengt i en lengre periode, men det er lagt til rette for at det er nok råvare. Det slaktes mye norsk gris og slaktingen øker noe fram mot jul, så det aller meste av ribba blir dekket med norsk råvare, sier Ole Nikolai Skulberg, administrerende direktør i Nortura Totalmarked.