Vil ikke at Norge skal miste kontrollen over egne ressurser

– Vi mener at lokalt nasjonalt eierskap til norske naturressurser er viktig, fordi om vi selger dette til utlandet, så mister vi kontrollen for all fremtid, mener Sps Emilie Enger Mehl i Politisk kvarter torsdag morgen.

Hun legger til:

Annonse

– Dersom kineserne for eksempel kjøper flere skogeiendommer, så kan det gi dem kontroll over beslutningsprosesser i Norge og gi politisk innflytelse, samt økonomiske muskler som kan være med på å presse Norge i fremtiden. Derfor syns vi at det er viktig å sikre norsk eierskap, sier hun i programmet.

En ny trusselvurdering fra PST viser at oppkjøp og investeringer av norske selskaper og eiendommer kan utgjøre en nasjonal sikkerhetsrisiko.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener at sikkerhetsloven, som har vært aktiv siden 2018, tar opp problematikken.

– Vi skal ikke bruke sikkerhetsloven til å stemple ett hvert utenlandsk engasjement i Norge. Det kan være gode grunner for at vi henter inn utenlandske eiere. Vi kan få tilgang på markedet og teknologi som kan hjelpe det norske bedrifter og arbeidsplasser, kontrer Frank Bakke-Jensen (H).