Vil halvere hvor mye du kan kjøpe på grensa

Regjeringa foreslår å halvere den avgiftsfrie kvoten av tobakksvarer som nordmenn kan ta med seg inn i landet fra grensehandel eller taxfree på flyplasser.

Halveringen vil innebære at det går fra 200 til 100 sigaretter og fra 250 gram til 125 gram for andre tobakksprodukter som snus eller tyggetobakk. Regjeringa vil også halvere kvoten for væske med nikotin til e-sigaretter.

På taxfree på flyplasser skal den foreslåtte regelen kun gjelde ved ankomst til Norge, og ikke når en reiser fra Norge.

Regjeringa: Mindre grensehandel

Regjeringa skriver i sitt budsjettforslag at de mener tiltaket vil føre til mindre grensehandel.

– Endringen vil dermed bidra til å redusere grensehandelen, i tråd med Hurdalsplattformens punkt om å «foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen». En slik innstramming vil også øke statens avgiftsinntekter, skriver regjeringa.

Det er anslatt at tiltaket vil øke statens inntekter med 700 millioner kroner neste år.

Når det gjelder avgiften for alkohol og tobakk, så prisjusteres disse. Det vil i realiteten si en økning på om lag 2,8 prosent.

– Fyller den svenske statskassen

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) er svært skuffet over at ikke avgiftene settes ned, og mener det er en gavepakke til svenskene.

– Norske arbeidsplasser og norsk verdiskapning må være viktigere for en norsk regjering enn å hjelpe til med å fylle den svenske statskassen. Alkoholavgiftene må ned dersom Vinmonopolet skal beholde noe av den omsetningen det fikk under koronaperioden. Før visste vi ikke hvor store lekkasjene fra Vinmonopolet var, nå vet vi det, sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i VBF.

Jordheim mener myndighetene snikinnfører en økning gjennom å kalle det prisjustering.

– Denne praksisen er uvanlig i våre naboland, og konsekvensen er høy grensehandel. Arbeidsplasser flagges ut med åpne øyne og dette svekker norsk verdiskapning, sier hun.