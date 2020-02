Vil ha omkamp om kommunenamn

Kommunen, som består av dei gamle kommunane Fjell, Sund og Øygarden, blir skulda for ein udemokratisk namneprosess.

– Dette er heilt avgjerande for å bygge identitet når ein skal starte opp ein ny kommune. At ein då i utgangspunktet ikkje ønska å spørje innbyggjarane om kva dei meiner, tykkjer eg er udemokratisk, seier Nina Glesnes til NRK.

Ho står på 1.-plass på Sotralista og er no fast representant i kommunestyret i Øygarden. Ho håpar det no blir folkerøysting over namnet.

Allereie i haust varsla Sotralista at dei ville ha omkamp om namnevalet.

Partiet gjekk inn i eit samarbeid med Høgre, KrF, Frp og Venstre. Denne veka skal forslaget opp til behandling i kommunestyret.

Kommunenamnet Øygarden blei vedteke som eit kompromiss i eit felles kommunestyremøte for dei tre kommunane i juni 2017. Fjell fekk kommunesenteret, Sund fekk kommunevåpenet og Øygarden fekk behalda namnet.

Ordførar Tom Georg Indrevik (H) er ikkje samd i at prosessen fram mot nytt kommunenamn har vore udemokratisk.

– Sett i ettertid kan ein gjerne seie at prosessen burde ha vore betre, og at fleire burde blitt inkludert. Men sjølv lever eg godt med Øygarden som kommunenamn, og kjem ikkje til å gå inn for ei folkerøysting, seier ordføraren.