Viken Frp vil vrake eget fylke

Det ble klart under Viken Frps årsmøte i helgen, skriver Drammens Tidende.

Forslaget, som ble fremmet av Drammen Frp, sier at Viken fylke bør erstattes med en reetablering av de gamle fylkene Akershus, Østfold og Buskerud.

– Folk kjenner seg ikke igjen og føler ingen tilhørighet til Viken fylke. Hele greia er rett og slett en meningsløs idé, sier gruppeleder Ulf Erik Knudsen i Drammen kommunestyre.

Det kan være flere mulige løsninger etter en oppløsning, ifølge Knudsen, men han mener det mest naturlige vil være å bruke de gamle fylkesgrensene.

Forslaget kom på bakgrunn av at Ap, Sp, SV og MDG i Viken ble enige om å jobbe for oppløsning av det store fylket. Vedtaket fra Viken Frp er et kraftig signal til Frps stortingsgruppe, sier Knudsen.

– Når det største fylkeslaget i Frp kommer med et så tydelig standpunkt tror jeg de kommer til å lytte, sier han.

Han erkjenner imidlertid at prosessen kan ta tid.

– Selv om vårt primære standpunkt er å fjerne fylkeskommunen helt, er vi realister nok til å se at det ikke kommer til å skje med det første.

