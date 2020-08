Marit Bjerkås innstilt som ny leder for Trøndelag Ap

Varaordføreren i Rennebu kommune er innstilt som ny leder. Ifølge NTB skal Bjerkås ha takket ja til å bli innstilt som ny leder.

Videre skriver NRK at valgkomiteen foreslår Amund Hellesø og Eva Kristin Hansen som nestledere i Trøndelag Ap.

– Jeg har i ettermiddag takket ja til forespørselen fra valgkomiteen om å bli leder i Trøndelag Ap, skriver Bjerkås på sin Facebook-side.

– Alle skjønner at det vil kreve et stort arbeid fremover, og i den forbindelse har jeg et løfte å komme med – jeg skal ta seksuell trakassering på alvor, og jeg skal ta de historiene vi har hørt de siste dagene, på alvor, skriver hun videre.

Hun sier hun vil rydde opp i ukulturen i partiet.

– Arbeiderpartiet skal være et sted hvor det er trygt å drive politikk, og hvor vi løfter de store politiske sakene, skriver hun og fortsetter:

– Nå er det opp til årsmøtet å ta det endelige valget om ny leder og nytt styre, jeg har sagt ja til å bidra.

Giske trekker seg

Samtidig trekker Trond Giske seg som en mulig lederkandidat og vil heller ikke gå mot en ny periode på Stortinget

– Jeg vil ikke stille opp i et benkeforslag og anbefaler at årsmøtet samler seg om valgkomitéens forslag. Jeg håper de mange som har støttet meg i kommunepartiene i Trøndelag vil følge den oppfordringen, skriver Giske på Facebook fredag.

Han kritiserer videre mediene for å omtale det han kaller «usanne anklager» mot ham. Giske sier at han ikke lenger kan stå i denne situasjonen.

– Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget. Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig.

Hektisk døgn

Giske var inntil i går innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderpartiet. Men igjen ble det sterke reaksjoner på at Giske gikk mot et fremtredende tillitsverv i Arbeiderpartiet. Blant annet skrev over 200 Ap-medlemmer under på et opprop mot Trond Giske som fylkesleder.

Presset førte til at valgkomiteen gikk inn i nye forhandlinger, etter at blant annet AUF i Trøndelag trakk sin støtte. Fredag, dagen før årsmøtet i Trøndelag Ap, har dermed valgkomiteen kommet opp med en ny lederkandidat, som altså er Marit Bjerkås fra Rennebu.