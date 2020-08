Søndag kunngjorde valgkomiteen i Venstre at Guri Melby innstilles som ny leder i partiet.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn innstilles som 1. nestleder, mens kultur- og likestillingsminister Abid Raja innstilles som 2. nestleder.

Ledervervne skal velges på Venstres landsmøte, som finner sted 26. til 27. september på Thon Hotel Oslo Airport.

Enstemmig innstilling

Innstillingen er enstemmig, og alle tre har takket ja til rollene de blir innstilt til.

– Fytti grisen, sa valgkomiteens leder, Per A. Thorbjørnsen, om den krevende prosessen med å velge ny leder.

Han beskriver de tre kandidatene som en ledertrio for fremtiden, og skryter av Melbys ledererfaring.

– Etter 20 år i politikken har Melby solid ledererfaring. Både lokalt og nasjonalt, og i by og bygd.

– Hun er en visjonær politiker som kombinerer hverdagspolitikk med å stå støtt i viktige, liberale prinsipper.

Han sier videre at Melby har en sterk, bred og tydelig appell, og at mange har blitt mektig imponert over hennes innsats som statsråd.

Nestlederene har erfaring, kompetanse, engasjement og gjennomslagskraft, sier Thorbjørnsen om Rotevatn og Raja.

Valgkomiteen var ifølge VG splittet helt fram til søndag.

Sa feil navn

Det har lenge vært kjent at Melby har vært avtroppende partileder Trine Skei Grandes ønskede arvtager. De to er begge trøndere med lærerbakgrunn som har representert partiet på Stortinget fra Oslo.

Likheten ble kanskje for mye for valgkomiteens leder, som kalte Melby for «Trine» under et intervju med VG like etter innstillingen ble klar.

– Det var ut fra en helhetlig vurdering at vi fant ut at Trine, nei unnskyld, Guri er den beste kandidaten.