Det melder VG. Den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen legger fram sin innstilling onsdag. Ifølge avisens kilder har kommisjonen vært uenige i flere av spørsmålene de har drøftet.

Kommisjonen har hatt i oppgave å kartlegge energibehovet framover og foreslå hvordan vi skal øke energiproduksjonen. Økonom og direktør i Konkurransetilsynet Lars Sørgard har vært kommisjonens leder.

VG skriver at blant hovedpunktene kommisjonen har kommet fram til finner man at det bør satses mer på såkalt nærvind. De vil med andre ord bygge mer vindkraft på land, tett på motorveier og industriområder. Areal som allerede er bebygd.

Les også: I februar nedsettes nytt utvalg som skal se på strømprisen

Annonse

De foreslår også økte inntekter til vertskommunene, og at 15 prosent av grunnrenteskatten skal tilfalle kommunen som har vindturbinene.

Energikommisjonen er svært positiv til etablering av solkraft, men flertallet er imot etablering av kjernekraft i Norge.

Les også: Kritikk mot energikommisjonen for hemmeleghald

VG skriver også at et flertall mener det bør gjennomføres en utredning for hvordan utvekslingen på mellomlandskablene kan innrettes slik at prissmitten fra andre land ikke overstyrer norske energipolitiske målsettinger.

Et flertall er også for at Norge skal ta en aktiv rolle for å få en dialog med EU om regelverk i forbindelse med energi, og at det tar høyde for særegne norske forhold.