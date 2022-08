Vestre vurderer låneordning til strømprisrammede bedrifter

– Jeg kan si at vi ser på flere skisser, og så er det jo noen grunnleggende problemstillinger vi må ta stilling til. Skal eventuell støtte gis som nettopp støtte, eller skal det gis som lån? sier næringsminister Jan Christian Vestre til TV 2.

Han viser til at staten under koronapandemien brukte lånegarantiordninger. Vestre spør også om det skal være statens oppgave å sørge for at bedrifter ikke går konkurs.

– Vi har rekordmange etableringer, og det er bra. Og noen bedrifter velter dessverre. Sånn er det, sier han.

Regjeringen må videre ta hensyn til et kompliserte EU-regler for statsstøtte Men Vestre forsikrer at krisehjelp er på vei.

– Vi har sagt at vi skal komme de bedriftene som sliter mest, til unnsetning, forhåpentligvis allerede i høst, sier han.

Hvilke tiltak som kommer, og nøyaktig når dette vil skje, er ifølge Vestre fortsatt for tidlig å si noe om. I løpet av neste uke skal regjeringen levere en tidsplan for arbeidet med strømtiltakene til Stortinget.

