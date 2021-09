Venstresiden lover å søke sammen – men vil ha en god natts søvn først

Valgvinner Jonas Gahr Støre (Ap) blir etter alle solemerker landets nye statsminister. Han sa i partilederdebatten i Stortinget at han mener det hviler et stort ansvar på de rødgrønne for å finne en styringsdyktig regjering.

– Flertallet er så klart at det ligger et stort ansvar på oss, sier Støre.

– Jeg tror alle nå trenger en god natts søvn, så tar vi noen dager på å snakke sammen om det og legge det grunnlaget, sier Støre om regjeringsforhandlingene som nå venter.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum ville på valgnatten ikke avklare om han kan gå i regjering med SV.

SV-leder Audun Lysbakken slo fast at det ikke finnes et flertall uten hans parti.

– For sent på kvelden

Lysbakken fikk spørsmål om han i det hele tatt tror det er mulig å finne fram til en regjeringsplattform med Vedum og Støre.

– Det er ikke bare litt for tidlig, men jeg vil si det er litt for seint på kvelden for å gå inn i detaljene på det. Men det er klart at klima- og oljepolitikken, skatte- og fordelingspolitikken, det er helt i kjernen av det vi må oppnå for å finne en ny regjering, sier Lysbakken.

– Det finnes ikke et flertall uten SV. Den makten skal vi bruke, lover SV-lederen.

Støre sier det kjennes som en stor seier at Arbeiderpartiet er største parti, og at det er klart flertall for en ny regjering.

– Vi har vært gjennom noen tøffe tak, men partiet har samlet seg på en måte det står respekt av. Vi har vært på stigende kurs siden tidlig på nyåret. Det er jeg veldig stolt av, jeg ser det som en seier, sier Støre.

Foretrekker Sp og SV

Han understreket at Senterpartiet og SV er Arbeiderpartiets foretrukne makkere, men at også Rødt og Miljøpartiet De Grønne skal høres.

– Jeg mener det er en fordel å prøve ut muligheten for en flertallsregjering, men jeg tror vi gjør klokt i å lytte til hva de andre partiene mener. Vi vil ha en åpen dør for å samarbeide om saker i Stortinget, sier Støre.

– Vi ønsker gjerne en avtale med en ny regjering til å få til ny kurs for landet vårt. Det er venstresidas valgseier vi har sett i kveld, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Sp, Ap og SV har ifølge det foreløpige valgresultatet flertall til å danne en styringsdyktig regjering. Alene er Ap og Sp i mindretall. Vedum har hele valgkampen nektet å svare tydelig på om partiet vil samarbeide i regjering med SV.

Heller ikke nå vil Vedum ta stilling til dette.

– Vi har vært tydelige over tid på at vi vil bytte ut dagens regjering og erstatte den med en Sp/Ap-basert regjering. Så får vi begynne samtalene i morgen. Vi har et felles ansvar, så får vi bruke tiden fremover, sier Sp-lederen.

Stikk fra Solberg

Høyre-leder Erna Solberg måtte erkjenne valgnederlag mandag. Hun kom med et lite stikk til partiene som nå skal forsøke å samle seg om en regjeringsplattform.

– Jeg tror mange vil møte seg selv i døren ganske mange ganger i årene som kommer, ut fra den valgkampen som er ført nå, sier Solberg.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad var inne på det samme da han gratulerte Støre, men sa at han nå står overfor en stor oppgave. Ropstad fikk spørsmål om det var slutten for KrF at partiet havnet under sperregrensen.

– Nei, det er ikke slutten. Jeg ser bort på Guri Melby som har gjort en fantastisk innsats i denne valgkampen, og Venstre har havnet under, men kommet tilbake før. Det skal vi og, sier Ropstad.

Krever klimapolitikk

Venstre-leder Melby sa på sin side at hun er stolt av at partiet har styrket seg etter åtte år med forpliktende samarbeid.

– Siden jeg tok over som partileder, har brukt tiden på å gjøre Venstre til et tydeligere parti. Nå trenger vi å bruke litt tid på å finne rollen vår på Stortinget. Det er en stor jobb for oss å gjøre som opposisjonsparti, sier Melby.

Miljøpartiet De Grønnes Une Bastholm var en av valgtaperne. Hun sier de andre partiene har et stort ansvar for å ta klimakampen, som hun påpeker mange velgere har sagt er den viktigste saken for dem.

Ber Høyre vrake V og KrF

En av MDGs store motstandere i klimapolitikken, Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, sier at hun håper Høyre nå har lært at de ikke må samarbeide med Venstre og KrF.

– Nå får vi et sosialistisk styre, vi kommer til å utfordre den regjeringen hver dag de neste årene og få til et skifte ved neste korsvei, sier Listhaug.

– Det håper jeg vi kan gjøre med Høyre. Det viser seg igjen at når Høyre samarbeider med Venstre og KrF, så går det ikke så bra. Jeg håper Norge får en regjering med Høyre og Frp om fire år.