Venstres valgkomité skal behandle rekordmange forslag til ny partiledelse

Fristen for å nominere kandidater gikk ut natt til mandag denne uken.

Venstre skal velge nytt lederskap på landsmøtet i april neste år, og valgkomiteen har fått en rekke forslag. Siden partiet ble stiftet i 1884 har det aldri før kommet inn så mange innspill som nå.

– Jeg tror det er tidenes innspillsrunde i Venstre, og da snakker vi tidenes eldste parti, sier komitéleder Per A. Thorbjørnsen til NRK.

Grande ønsker å fortsette

Dagens ledertrio, bestående av leder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik, har alle stilt seg til disposisjon for komiteen. Venstre-statsråd Iselin Nybø, statssekretær Sveinung Rotevatn og stortingsrepresentant Guri Melby også.

Det samme har stortingsrepresentant Abid Raja. Denne helgen er de alle samlet på partiets landskonferanse på Fornebu, hvor de skal stake ut partiets kurs videre.

– Jeg mener at det er viktig at alle politikere som engasjerer seg politisk, stiller seg til valgkomiteens disposisjon. Det er ikke noe hokus pokus, det er noe jeg mener det er viktig at alle politikere gjør, sier Raja til NTB.

– Trenger Venstre en ny partiledelse?

– Det har jeg overlatt til valgkomiteen å vurdere. Nå jobber valgkomiteen, og det skal de fortsette å gjøre. Alt dette er noe valgkomiteen skal ta stilling til. Jeg har sagt, og jeg gjentar, at så lenge Trine ønsker å fortsette som leder, så kommer jeg til å støtte henne i det, sier han.

Økt press

NTBs oversikt viser at en rekke fylkeslag tar til orde for fornyelse. Listen over kandidater er sprikende, og mange vegrer seg for å si noe offentlig.

Aller tydeligst har Bergen Venstre, Venstrekvinnelaget og Unge Venstre vært. De vil alle ha statssekretær Sveinung Rotevatn som ny partileder og stortingsrepresentant Guri Melby som nestleder. Begge sitter i dag i Venstres sentralstyre.

– Det har gått igjen fra dag én at begrepet fornyelse har vært ønskelig. Så vil omfanget av begrepet fornyelse være en diskusjon som valgkomiteen må ta, sier Thorbjørnsen til NRK.

Lang prosess

Til helgen vil de første intervjuene med mulige kandidater bli gjennomført. En ny runde med intervjuer er planlagt i desember.

6. mars skal komiteen legge fram sin innstilling, og målet er at den skal være enstemmig. Partiledelsen skal deretter velges på Venstres landsmøte 19.–20. april.

Partiet gikk på et skuffende valgresultat med 3,9 prosents oppslutning i lokalvalget i høst. Ifølge en fersk måling utført av Ipsos på vegne av Dagbladet , ligger Venstre nå på 3,6 prosent – opp fra 2,6 prosent i september.

