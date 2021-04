Venstre vil ha slutt på taxfree-ordninga

Venstres landsmøte vil både avvikle taxfreeordninga og endre flypassasjeravgifta, for å vere på offensiven mot klimagassutslepp frå flytrafikken.

Programkomiteen sitt forslag til det nye partiprogrammet til Venstre var å avvikle taxfreeordninga og bruke dei auka avgiftsinntektene til å halde oppe tilbodet på flyplassane. Argumentet for avvikling var at ordninga subsidierer forureinande flyreiser.

Kjempa for flyplassane sine

Venstre-politikarar i Finnmark ville ikkje ha ei avvikling av taxfree-ordninga inn som partiets politikk.

Dei argumenterte med at taxfree-ordninga står for finansiering av det meste av landets flyplassar. Dei meinte det ville sette mange flyplassar i fare om den viktige kjelda til finanserig vart borte.

Inntektene av alkoholsalet vil berre flytte seg til flyplassane i utlandet, og ikkje auke omsetnaden til Vinmonopolet, meiner finnmarkingane.

Men det fekk dei altså ikkje resten av landsmøtet med seg på.

Finnmarkingane ville også endre flypassasjeravgifta til ei flyseteavgift på seter som står tomme på flyavgangar på dei strekningane der det er mogleg å reise med tog i staden.

Dei meinte det ville gi flyselskapa eit insentiv til å bruke kapasiteten på flya betre enn i dag.

Folk utan transportalternativ

Tana Venstre beskreiv det som ein langt meir treffsikker måte å kome behovet for å avgiftslegge unødvendige flygingar utan samstundes å fordyre reisene til dei som ikkje har alternativ.

I praksis vil det gjelde flyavgangar mello Oslo og Trondheim, og Oslo — Stavanger og Oslo — Bergen.

Om flyselskapa ville velte avgiftene over på passasjerane, ville det få konsekvensar for billettprisane.

— På denne måten kan Venstre som einaste parti fortelje veljarar i alle valdistrikt utan togalternativ til/frå Oslo: Vi vil ikkje råke dykk som har mest bruk for flyalternativ. Og Sp og Ap blir svar skuldig, skreiv forslagsstillarane.

Men det fekk dei ikkje landsmøtet med seg på.

Landsmøtet røysta derimot for eit forslag frå Unge Venstre om at lange flyreiser bør har ei høgare klimaavgift enn i dag, og auka flypassasjeravgift for flyreiser utanfor Europa.