Venstre stålsetter seg før landsmøtet og håper skandalene uteblir

– Stemningen er dårligere enn den har vært på veldig lenge, sier TV 2s kommentator og tidligere Unge Venstre-leder Mathias Fischer.

En drøy uke før partiet skal samle laget på Hell utenfor Trondheim og gire opp til årets kommune- og fylkestingsvalg, fikk partiet enda en kalddusj: Bare 1,8 prosents oppslutning på Norstats måling for Vårt Land.

Venstre-leder Trine Skei Grande er tilsynelatende norsk politikks minst populære partileder. Bare 8 prosent av de spurte syns hun gjør en god jobb, ifølge en Dagblad-måling. Det meldes om distriktsopprør og frafall.

På en SMS-undersøkelse fra NRK, svarte nylig 43 av partiets tidligere at listetopper at Grande er lite eller svært lite egnet som partileder.

– Ingen tror vel at man vil komme jublende ut av dette landsmøtet. Så lenge målingene er katastrofale og folk er misfornøyde med partiledelsen, er det vanskelig å ha et lykkelig lag, sier Fischer, som mener det viktigste Grande kan gjøre, er å unngå at landsmøtet blir overskygget av distraherende, interne konflikter.

I skyggen av åkeren

Mange har forrige Venstre-landsmøte friskt i minne. Historien om at Grande hadde hatt sex med en 17-åring i en åker ti år tidligere, dominerte mediedekningen. At nestleder Abid Raja holdt liv i flammene ved å kreve at lederen forklarer seg, midt under landsmøtet, ble dårlig mottatt.

Blant dem som håper å unngå en reprise, er Vanylven-ordfører Lena Landsverk.

– Vi hadde masse gode saker vi fikk gjennom, men alt havnet i skyggen, sier hun.

Hun oppfordrer partifellene til å rette oppmerksomheten mot nettopp sakene.

– Jeg vil at vår leder og alle andre skal ha oppmerksomheten rettet mot å få fram politikken. Vi reiser ikke på landsmøtet for å diskutere hvem som skal lede partiet. Det er tema neste år, konstaterer hun.

– Vårt eget ansvar

Hun mener Venstre er flinke til å synliggjøre «bitte små saker, men ikke de store».

– Hvorfor skal du velge Venstre om du er opptatt av skole, helse og forsvar? Når folk ikke aner hva vi gjør, er det vanskelig for dem å stemme på oss, sier Landsverk, som gjerne vil vise fram hvordan partiet styrker distriktene.

Også Fjaler-ordfører Gunhild Berge Stang er bekymret for at snakk om lederstrid og dårlige nasjonale målinger vil dra partiet ned også i kommuner der det tidligere har gjort det godt.

– Jeg er sikker på at Venstre har en politikk som treffer langt flere enn et meningsmålingene viser, sier Stang. Hun er også Vestland Venstres fylkesordførerkandidat.

For henne er næringslivets rammevilkår – fra regler til skatt og infrastruktur – blant de viktigste sakene.

– Usedvanlig svak partileder

Fischer påpeker at det er frustrerende for et parti å sitte i regjering og føle at de ikke får fram hva de står for. Han mener Venstres hovedproblem ikke først og fremst er spagaten mellom byene og distriktene, men nettopp personene.

– De har en partileder som er usedvanlig svak. Å ha en partileder med dårlig image skygger for budskapet. De har satsrådene Ola Elvestuen og Iselin Nybø som ikke er spesielt synlige eller populære, kombinert med indre gnisninger og bråk som skygger for de politiske sakene.

Han tror likevel ikke det blir høylytt diskusjon om nytt lederskap på årets landsmøte, selv om saken gjerne luftes når Venstre-folk møtes. Det vil bli spekulasjoner om kronprinser og kronprinsesser framover, mener han.

– Det er en stadig mer utbredt oppfatning at Grande kan komme til å gå av på neste landsmøte, sier han.