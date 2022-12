Venstre og Rødt større enn Senterpartiet i ny måling

Senterpartiet får en oppslutning på 5,1 prosent på TV 2s partibarometer fra Kantar.

– Det som det er behov for nå, er å sørge for at vi får kontroll over prisveksten, som rammer alle. Derfor må vi holde igjen for å sørge for at prisveksten ikke går for mye opp. Samtidig må vi ha en del målrettede tiltak mot de som har aller minst, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Det betyr at partiet kun er landets sjette største på målingen.

Høyre er klart størst med 30,9 prosent. Det er over ti prosentpoeng ned til neste parti.

– Det er veldig hyggelig. Så er det alltid sånn at når et parti går frem, så er det alltid litt for egen fortjeneste og litt fordi andre partier gjør det dårlig, sier Høyre-leder Erna Solberg til TV 2.

Arbeiderpartiet får 19,8 prosent. Partiet som går mest ned er Fremskrittspartiet som ender på 10,6 prosent.

SV (8,9 prosent) og Rødt (7,4 prosent) utgjør en betydelig opposisjon til venstre for regjeringa.

Venstre gjør det godt i TV 2s måling, en økning med ett prosentpoeng fører dem opp på 5,6 prosent. Noe som betyr at også Guri Melbys parti er større enn Vedum og Senterpartiet.

MDG kommer også over sperregrensa på målinga, og ender på 4,1 prosent.

KrF får 2,9 prosent og gruppen Andre oppnår til sammen 4,8 prosent.

Meningsmålingen er gjort av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 980 personer mellom 28. november og 2. desember. Feilmarginen er på 1,4–2,8 prosentpoeng.