Venstre: Kommuner vil tape milliarder på kabel-nei

Mens regjeringspartiene sier ja, har et flertall av Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Rødt flagget motstand. Mandag er det demonstrasjon mot kabelen foran Stortinget.

Hvis Stortingets energi- og miljøkomité lander på nei når saken avgis 31. mars, går regjeringen på en smell. Det får Venstre-nestleder Terje Breivik til å fortvile.

– Man hindrer da en betydelig norsk og offentlig eid industri tilgang på et marked som etterspør produktet deres, nemlig kraften, sier han til NTB.

– I dag renner bokstavelig talt titalls terawattimer (TWh) rett i havet. Distriktskommuner kunne ha høstet store inntekter av disse – hvis de har markedstilgang.

Breiviks andre bekymring er klimarelatert:

– God kabelkapasitet mellom landene med tanke på kraftutveksling er en forutsetning for å nå målene fra Parisavtalen.

«Kortsiktig, populistisk gevinst»

NorthConnect er en 1.400 megawatt likestrømskabel som er planlagt mellom Sima i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

En NVE-rapport viser at kabelen i snitt vil øke norske strømpriser med 1–3 øre per kilowattime, men samtidig være samfunnsøkonomisk lønnsom. Årsaken er at økt strømpris vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner.

Breivik anklager Sp for å ville strupe kraftsamarbeidet og kraftselskapene, som tilfører norske kommuner store beløp til barnehager, skoler og sykehjem:

– Sp prøver å høste en kortsiktig, populistisk gevinst med å forsterke påstanden om at kabelen vil føre til dyrere strøm for norsk industri og norske forbrukere. Men de glemmer at norske energiverk er en hjørnesteinsindustri i de samme kommunene, som kommer til å gå glipp av inntekter i milliardklassen.

«Godt ivaretatt»

Ifølge Venstres egne regnestykker har kommuner som Aurland og Eidfjord kraftinntekter på rundt henholdsvis 60 og 30 millioner i dag. Bergen tjener 205 millioner og Oslo 670 millioner på sin kraftindustri.

Årsaken er et system som gir norske kommuner inntekter fra kraftsalg, konsesjonsavgifter, eiendomsskatt, naturressursskatt og utbytte.

Men Sps parlamentariske leder Marit Arnstad er klar på at kraftutvekslingen er god i dag, og viser til at Norge allerede har to nye kabler under bygging.

– Det er ikke behov for å bygge en ny, privat kabel i tillegg, sier hun, og viser til at NorthConnect i stor grad blir en ren eksportkabel.

Arnstad mener argumentet med at det hun kaller «et knippe kommuner på sør- og vestlandet» kan tape inntekter, ikke holder.

– Vi må avveie kraftbransjen og kommunenes ønske om å tjene penger, mot industriens ønske om å ha konkurransedyktige priser på strømmen, sier hun til NTB.

– Må stoppes

Ap, Sp, Frp og Rødt kan sammen danne flertall mot kabelen.

– Nå må NorthConnect stoppes, skriver Aps nestledere Bjørnar Skjæran og Hadia Tajik i en kronikk i Aftenposten.

De begrunner motstanden med hensynet til strømprisen for norsk industri og norske forbrukere. Ap vil høste erfaring fra de to andre kraftkablene før NorthConnect eventuelt blir bygd, og partiet har vært opptatt av at det ikke skal bygges kabler som ikke eies og driftes av Statnett.

Espen Barth Eide (Ap) er saksordfører i energi- og miljøkomiteen. Sp, Frp og Rødt har alle fremmet konkrete forslag om å stanse kabelen. Men Breivik nekter å gi opp:

– Jeg håper og tror at både Ap og Frp er villige til å diskutere en løsning som er bra for industri, norske arbeidsplasser og klima.

(©NTB)