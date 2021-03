Veiene går i oppløsning hver vår: – Hva betyr vel små gårdsbruk og noen øyboere for dem?

– Vi vet hver vår hva som kommer. Da blir de 50 kilometerne med fylkesvei til kjerrevei. Det starter i mars og ender ikke før i slutten juni. For befolkninga på øya er det et mareritt, sier bonden Elisabeth Johansen.

Sammen med sin mann Johnny Eliassen driver hun et geite- og sauebruk i bygda Nordeidet på den ene enden av fylkesveien på Reinøya - to timers kjøring og en fergetur nord for Tromsø.

Skulle de 40 kilometerne med fylkesveier få asfalt, ville det kostet 40 prosent av det årlige vedlikeholdsbudsjettet for fylkesveiene i Troms.

Med et innbyggertall på under 250 og et etterslep på over 10 milliarder kroner på fylkesveiene i Troms og Finnmark, er det lenge til det blir deres tur, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap)

– Effektiv måte å avfolke bygdene på

Det er fem gårdsbruk på den lille øya som ligger en times kjøring, og en liten fergetur unna Tromsø. I tillegg har butikken, to gartneri, ei reiselivsbedrift og videreforedlingsbedriften Reinøy Sjømat, tilholdssted på øya.

Til tross for gradvis økende protester fra lokalbefolkninge er øya nesten fullstendig omringet av oppdrettsanlegg - som mange på øya mener har fortrengt lokalbefolkningen fra sine tidligere fiskefelt.

Helt siden 1989 har befolkningen ventet på tunnel som skulle bytte ut ferga mellom Reinøya og kommunesenteret Hansens i Karlsøy.

År etter år har den blitt flyttet nedover på fylkeskommunens prioriteringsliste.

I påvente av av en tunell de så aldri noen gang komme, har de fylkeskommunale grusveiene på øya begynt å forvitret.

Både Nordlys og NRK har også i år vært ute og laget de obligatoriske oppslagene om vårløysinga på veiene på Reinøya.

– I år fikk vi to minutter på sendeskjemaet til Dagsrevyen, sier Johnny Eliassen fornøyd.

Før han legger til: – Det vil neppe ha noe å si i år heller.

– Når det skal brukes bare 100 millioner i år på veivedlikeholdet i Troms, og etterslepet er på flere milliarder kroner, så kan vi se langt etter noe bistand her ute, mener Eliassen.

Hans kone mener det en bevisst strategi for å avfolke distriktene og forsøke å presse dem inn mot byene.

– Det er en effektiv måte å avfolke bygdene på i så fall, påpeker hun.

Da staten ga fylkene dårlige veier: I 2009 var det i alt 27.000 kilometer fylkesvei i Norge, som utgjorde 29,2 prosent av de 93.247 kilometer av all offentlig vei. I 2010 omgjorde Stortinget 17.200 kilometer vei og 78 ferjesamband til fylkesvei, mot en kompensasjon på 6,9 milliarder kroner. I 2013 viste en rapport fra Statens vegvesen at etterslepet på fylkesveiene var kommet opp i 55 milliarder kroner. Etter dette satt fylkene i Norge igjen med 44.000 kilometer vei, mens staten beholdt cirka 10.000 kilometer. Det finnes derfor to typer fylkeskommunal vei, de opprinnelige fylkesveiene som fylkesveiene på Reinøya i Karlsøy er blant, og de som ble overført fra Staten i 2010 som fylkesveien fra kommunesenteret Hansnes og inn til Tromsø er en del av. I en undersøkelse fra Oslo Economics fra 2017 er det antatt at det fylkeskommunale veivedlikeholdsetterslepet er kommet opp i 85 milliarder kroner. Kilde: Wikipedia, Statens vegvesen (2013) og Oslo Economics (2017).

– Kjører med hjerte i halsen

Ikke bare grusveiene ute på Reinøya er i dårlig forfatning i øykommunen Karlsøy:

I tillegg er veien fra kommunesenteret på Ringvassøya og inn mot Tromsø så dårlig at havbruks- og fiskeribedriftene i kommunen, som omsetter for mellom to-og tre milliarder kroner i året, mener det er en hemsko for utviklingen i kommunen.

Fylkesveien fra Hansnes og inn mot Tromsø er av de veiene som den rødgrønne regjeringen i 2010 overførte til fylkene fra staten. Selv om Stortinget også overførte 6,9 milliarder kroner i en engangsutbetaling, for 17.200 kilometer med ekstra veisom ble overført, har veivedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i landet økt enda mer siden den gang.

Ifølge Statens vegvesen var etterslepet på fylkeskommunale veier, tre år etter overføringen av riksveiene i 2013, kommet opp i 55 milliarder kroner.

– Veien ut fra Tromsø til Hansnes er nå så dårlig at jeg føler jeg må ringe å advare folk før de kommer på besøk, så de ikke skal skade seg selv og bilene, forteller Johnny Eliassen.

– Vi kjører med hjertet i halsen, sier Elisabeth Johansen.

Johnny Eliassen mener det er feil at Reinøya i tillegg må bære belastningen av havbruksproduksjonen rundt øya, uten at øya får noe som helst tilbake i form av infrastruktur.

– For her ute kommer brønnbåtene å henter laksen når den er slakteklar, påpeker han.

Slik brøt Stortinget Vegloven i 2011 Fra Vegloven: § 7. Etter at fylkeskommunen – i Oslo kommunen – har uttala seg, kan departementet gjøre vedtak om at riksvei skal leggjast ned eller gjerast om til fylkesvei eller til kommunal vei. Etter at kommunen har uttala seg, kan fylkeskommunen gjøre vedtak om at fylkesvei skal leggast ned eller gjerast om til kommunal vei. Kommunen kan gjøre vedtak om at kommunal vei skal leggast ned. Vedtak etter første og andre ledd kan likevel ikkje settast i verk uten at veien oppfyller tekniske krav etter nærare retningslinjer gitt av departementet. Stadfestet i: Retningslinjer for tekniske krav til vei som skal omklassifiseres – ikrafttredelse av veiloven § 7 (1997) Kilde: Lov om vegar (Vegloven)

– Mister lysten på å dra på jobb

Nesten midt på øya, i bygda Stakkvika, driver Stein Johnsen Reinøy Sjømat, mens kona driver den lokale Nærmat-butikken.

Selv om både butikken og fiskebruket ligger langs de sju kilometerne med asfalt som storsamfunnet har spandert på øya, så fører veisituasjonen til store problemer for bedriftene.

– Vi kjører 11 kilometer hver dag på disse traktor-stiene på øya, og en dag i forrige uke sa jeg til kona at jeg kjente på at jeg rett og slett ikke hadde lyst å dra på jobb, sier Stein Johnsen.

Men som daglig leder på fiskebruket, der rundt 15 mennesker har jobbene sine, har han lite valg. Om butikken også stenger ned, innebærer nærmeste tilbud for de om lag 250 sjelene på øya, en fergetur over sundet.

– Så vi åpner likevel, selv om vi føler at samfunnet utenfra ikke setter særlig pris på den innsatsen vi gjør, legger Johnsen til.

– Veiulykke senest i dag

Selv om grusveiene på Reinøya i perioder byr på problemer å komme på jobb for han selv og hans ansatte, er den dårlige fylkesveien på andre siden av sundet og inn til Tromsø det største problemet for selskapet.

Det er på disse veiene sjåførene må frakte lokalbedriftens sjømatprodukter inn til butikkene i Tromsø.

– Senest i dag var tre biler innblandet i en ulykke. Det vi hørte var et en av bilene hadde kjørt ned i et hull i asfalten og mistet styringen. Heldigvis ble ingen skadet denne gangen, forteller Johnsen, og føyer til:

– De gangene vi inviterer ungene og barnebarn utover på besøk, sitter vi bekymret hjemme og håper ingenting skal skje dem på veien innover.

– Sender heller penger til EU enn til Reinøya

Stein Johnsen mener også korona-epidemien skaper mindre problemer for selskapet enn fylkesveiene i Karlsøy:

– Hull i veiene som ingen ser, er en langt større fare for våre ansatte, sier Johnsen.

Han forteller at mange på øya sliter med motivasjonen og bolyst, føler at øya blir motarbeidet av de sentrale myndighetene.

– Samfunnet utenfor krever at vi stiller opp og betaler moms, skatter og avgifter. I stedet for å gi oss verdig infrastruktur som takk for innsatsen, betaler vi milliarder av kroner til EU for en EØS-avtale som jobber mot oss, sier Johnsen.

Johnsen mener 40 millioner for asfalt på Reinøya slik at folk kommer seg på jobb, er det minste man kunne forvente seg for befolkningen.

– Jeg fatter ikke hva samfunnet mener vi får igjen for dette: rett og slett ingenting. Det virker som at politikerne ønsker oss vondt. Sånn føler jeg det inni meg, sier han.

Dette har regjeringen gjort: Fra Granavold-erklæringen i 2019: Vurdere i kommende NTP hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveier med høy andel tungbiler og eksport best mulig kan rustes opp. Statsbudsjettet 2020: Regjeringen satt av 400 millioner kroner til viktige sjømattransport-veier. Statsbudsjettet 2021: Regjeringen setter av 100 millioner kroner ekstra for trafikkfarlige fylkeskomunale veier.

– Får ikke utnytte utviklingspotensialet i distriktene

Bjørn Inge Mo (Ap) er fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, som etter Nationens beregninger har om lag 10,3 milliarder kroner i etterslep på fylkesveinettet.

Tallet er i tråd med det Troms og Finnmark fylkeskommune selv viser til i sin økonomirapport.

Til neste år planlegger fylkesrådet å bruke om lag 200 millioner kroner på veivedlikehold i det sammenslåtte fylket.

Bjørn Inge Mo innser at det er altfor lite.

– Vi får ikke utnyttet utviklingspotensialet i distriktene våre når vi har så dårlige veier, sier han.

Han mener at det vil bli vanskelig å øke midlene til veivedlikehold i årene som kommer, fordi inntektene til fylkeskommunene faller:

– I tillegg til at innbyggertallet går tilbake trekker staten stadig mer av inntektene i fylket tilbake. Blant annet har denne regjeringen hentet tilbake flere hundre millioner i året i regionale utviklingsmidler som kunne blitt brukt for å hjelpe distriktene våre, forteller Mo.

Lite håp for grusveiene på Reinøya

Samtidig har regjeringen bevilget noen hundre millioner i en egen satsing til viktige eksportveier.

– Vi har brukt noe av dette på Senja og på Skjervøy for å hjelpe bedriftene der ute, men det er altfor lite når behovet er så stort, forteller han.

– Når kan Reinøya forvente å få hjelp til veiene sine?

– Slik det er nå må vi prioritere veier som etter vårt syn er i enda dårligere forfatning og nesten ikke fremkommelig, sier Mo.

Han levner derfor lite håp om at Reinøya og Karlsøy vil få hjelp de nærmeste årene til sine veier.

– Men vi skal selvsagt gjøre så godt vi kan, lover han.

– Vi bor jo tross alt her

Tilbake på Nordeidet, der tre av gårdsbrukene på øya ligger, kjenner Johnny og Elisabeth på samme følelser som Stein Johnsen og hans kone:

– Vi føler at vi blir møtt med at den innsatsen vi legger ned ikke er verdt noe. At det bare bor noen få sjeler her ute, og at befolkningen ikke bidrar nok til storsamfunnet til å få asfalt, sier Johnny Eliassen.

Elisabeth legger til:

– Men vi bor jo tross alt her og vi må jo kunne be som et minimum at veiene i det minste er fremkommelige.

For tre år siden døde en gammel enke i bygda, men siden ambulansen ikke kom seg fram, måtte hun hentes ut med båt fra Nordeidet.

– Da valgte hennes pårørende å anmelde fylkesrådet, og de sendte utover tre båtlaster med grus, som ble lagt på veiene, forteller Johnny Eliassen, før han føyer til:

– Nå er det meste av denne grusen rent av veiene, fordi de ikke har holdt stikkrennene åpne.

Elisabeth Johansen tror ikke myndighetene vil prioritere noe annet enn viktige sjømattransport-årer for laksenæringen i årene som kommer:

– Hva betyr vel små gårdsbruk og noen øyboere for dem i en slik sammenheng?