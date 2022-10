Vedum vil endre loven for å hindre salg av store landeiendommer til utlandet

Til Politisk kvarter i NRK mandag morgen sier Vedum at salget av giganteiendommen Meraker Brug i Trøndelag var helt i tråd med regjeringens prioritering om at norsk landareal bør være på norske hender. Han avviser kritikken som er dukket opp i kjølvannet av kjøpet, særlig fra Fremskrittspartiet.

– Det er et smutthull i loven nå, så nå er det mulig å selge den type aksjeselskap som Meraker Brug, som er nesten tre ganger så stort som Oslo kommune, sier Vedum.

Annonse

Han viser til at selger av eiendommen har bekreftet at det var utenlandsk interesse for eiendommen. Han beskriver det som klokt at Statskog helt på egen hånd sa at kjøpet til 2,6 milliarder kroner var godt forretningsmessig, samtidig som det sikret at eiendommen havnet under nasjonal kontroll.

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet er det helt uaktuelt at slike store landarealer skal gå ut av norske hender og ut av nasjonal kontroll, sier Vedum

– Jeg vil endre loven for det er et smutthull i dag som tillater at aksjeselskaper kan selge sine eiendommer ut av Norge. Det kan være til en kineser, tysker eller russer, samme hvem som kjøper det, vi mener det ikke skal være mulig og ønsker å endre konsesjonsloven slik at ikke aksjeselskaper kan selge norske eiendommer ut av Norge, sier Vedum.