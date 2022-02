Vedum uten løfter om strømstøtte til næringslivet

I Stortingets spørretime onsdag etterlyste Tina Bru (H) en strømstøtte til næringslivet, utover støtten til landbruket og veksthusbransjen.

– Vi har ikke hørt noe om hva regjeringen vil gjøre for de mange bedriftene i dette landet som nå ser sine faste kostnader øke langt over normalen på grunn av strømprisene. Dette kommer jo på toppen av to vanskelige år med pandemi, sa Bru.

Vedum påpekte at regjeringen alt har kuttet 3 milliarder kroner i elavgiften, men at dette grepet ble kritisert av Bru.

Selv om Vedum ikke ville love noen egen strømstøtte til næringslivet, lovet han at regjeringen vil jobbe for å få strømkostnadene ytterligere ned.

– Vi har varslet både i regjeringserklæringen og i statsbudsjettet at vi vil gjøre grep for å få kostnadene ned, blant annet med avgiftslettelser, sa han.

