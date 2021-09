Vedum unnlot å svare på om statsministersporet var en tabbe

Valg 2021 Les mer om valget her

I NRKs folkemøte fikk Vedum spørsmål om strategien har bidratt til å velte et mulig flertall for hans drømmeregjering på rødgrønn side.

– Poenget er at vi ønsker en Sp-Ap-regjering for å få til et politisk skifte. Vi skal bygge opp lokalsamfunn og få forskjellene ned, sa Vedum.

NRK har invitert de tre statsministerkandidatene for å svare på spørsmål fra vanlige folk og for å møte hverandre til debatt. Men, mens Støre og Solberg svarte på spørsmål etter spørsmål, måtte Vedum vente over 45 minutter før det endelig ble hans tur.

Han fikk spørsmål fra lærerstudent Trude Margrete Jensen om Senterpartiet ikke burde plassere seg på høyresiden. Partiet har mer felles disse partiene når det gjelder klima, olje og avgiftpolitikke, mente hun.

Men analysen hennes ble avvist av Vedum, som trakk fram sentralisering som den viktigste grunnen til at det er nødvendig med et regjeringsskifte. Han var heller ikke enig i at Sp har mye felles med Høyre i avgiftspolitikken, og pekte på hvordan strømavgiftene har økt.

– Erna Solberg har økt dem, ikke redusert dem. Derfor er det så viktig å få byttet ut Høyre-regjeringen, sa han.

