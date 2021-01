Vedum til Erna: – Gjør som Biden

Eidsvoll. – Det første jeg tenkte var at her må Erna Solberg lære litt av Joe Biden.

Det sier Vedum om øyeblikket han så at Joe Biden beordrer de føderale myndighetene i USA til å kjøpe amerikansk.

Det var på en pressekonferanse på mandag at USAs nye president sa han ville bruke offentlige innkjøp til å støtte amerikansk industri.

– Jeg kjøper ikke ett sekund at vitaliteten i amerikansk industri er noe som hører fortiden til. Amerikansk industri var arsenalet til demokratiet i Den andre verdenskrig. Den må bli en del av motoren i amerikansk velstand nå, sa han med slagordet «The future will be Made in America» bak seg.

Biden forklarte at offentlige organer må be om tillatelse fra Det hvite hus før de kan kjøpe ikke-amerikanske varer.

– Ble latterliggjort

Vedum har gått ned denne stien før.

I juni var han ute i Nationen og foreslo endringer i anbudsprosessen, med krav som favoriserer norske selskap. I Stortinget har han og Solberg kranglet om det å kjøpe norsk på privaten.

Les også: Vil bruke mer norsk tre i statlige byggeprosjekter

– Når vi har utfordret Erna Solberg på dette, så prøver statsministeren å latterliggjøre det.

– Hun må lære av Joe Biden og legge bort dette med at det er gærnt å prioritere norsk industri og norske arbeidsplasser, sier han om statsministeren.

– At Biden gjør dette i USA viser at det er realistisk politikk.

Vedum har bedt både staten og privatpersoner om å kjøpe norsk for å støtte norsk næringsliv under koronakrisen. Etter nyttår ble partiet kritisert i TV 2 for å ha kjøpt julegaver fra Asia.

Nationen treffer Vedum ved Eidsvollbygningen. Det norske flagget heises tilfeldigvis opp i det Sp-lederen ankommer bygget hvor den norske grunnloven ble forfattet i 1814.

Vil sende ut anbud uten å oversette dem

Ifølge NRK kjøper USAs føderale departementer og institusjoner varer for rundt 600.000 millioner kroner i året. Ifølge SSB kjøpte Norge varer og tjenester for 596 milliarder kroner i 2019. 308 av disse var innkjøp som gjaldt produksjon av tjenester.

– Sammenligner man størrelsen på Norge og USA, så er offentlig sektor her mye, mye større enn i USA. Hvertfall den føderale delen, som Joe Biden styrer over. For meg er det selvsagt at vi må bruke vår offentlige sektor til å bygge opp norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

Dermed mener han en tilsvarende politikk ville hatt større ringvirkninger i Norge enn i USA.

Annonse

– Men det er lettere for Biden, som kan gjøre det med et pennestrøk. I Norge er det regelverk som gjør det mer komplisert.

– Det er klart, men vi kan åpenbart gjøre denne type vedtak overfor alle land som ikke omfattes av EØS-avtalen, og vi må bruke handlingsrommet vi har mye mer aktivt for å fremme norske bedrifter og norske arbeidsplasser.

Vedum sier man kan sette nye anbudskrav som vil favorisere norske leverandører, og foreslår krav til kortreisthet, gjenbruk av varer, å bryte opp anbudene og å øke klimakravene. I tillegg har han et forslag som er litt mindre A4.

– I Frankrike sender man faktisk ut mange anbud som bare er skrevet på fransk. Da får man mange færre tilbydere. Så hvis du sender det ut på norsk, sier han og bryter ut i latter før han får fullført setningen.

– Det er lov. Fullstendig lov, kommer det lattermildt fra Sp-lederen.

– Økonomisk analfabetisme

Ikke alle var like fornøyde med Bidens USA først-erklæring. Civita-rådgiver Eirik Løkke kaller det «økonomisk anafabetisme av den tragiske sorten». Han mener dette er en politikk som får negative konsekvenser over tid.

– En av de virkelig store driverne for menneskelig velstand er frihandel. At mennesker og land handler med hverandre vil over tid bidra til å øke velferden i alle land.

– Det er trist å observere at Biden viderefører Trumps proteksjonisme, sier Løkke.

Bjørnetjeneste

Det har ikke lykkes Nationen å innhente en kommentar fra Erna Solberg. Næringspolitiker Guro Angell Gimse (H) Vedums politikk ville gjort Norge en bjørnetjeneste. Hun sier Norge ikke kan stenge verden ute.

– Vi kan ikke stenge for handel med verden. Vedum glemmer at det er noen forskjeller på Norge og USA. Vi er et lite land, med en åpen økonomi som er helt avhengig av handel med verden rundt oss for å få alt vi trenger.

– Denne handelen tjener vi stort på. Tenk bare på hvor avhengig landbruket er av traktorer og verktøy vi ikke greier å produsere i Norge.

Hun legger til at det er flott om folk kjøper norsk, og sier offentlige anbud bør legges opp slik at norske virksomheter har mulighet til å delta.

– Der har vi et godt regelverk som eksempelvis tar til orde for oppdeling av kontraktene slik at den lokale kjøttprodusenten eller rørleggeren har full mulighet til å vinne anbud.

De siste ti årene har statlige innkjøp av varer og tjenester økt med 50 prosent.