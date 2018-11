Vedum: Sp alene i kampen mot avgifter

Det fremgår av partiets alternative budsjett, som ble lagt fram på Stortinget mandag.

–Senterpartiet står alene i kampen mot avgiftene. Med Høyre og Frp i regjering har avgiftene økt med 6,6 milliarder siden 2013. Dette øker forskjellene i Norge, fordi det er de med lavest inntekt som blir rammet hardest av økte avgifter, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp fremholder at forskjellene mellom fattig og rik har skutt i været under dagens regjering.

- Senterpartiet vil fryse lønnen til de best betalte lederne i staten og kutte ned den statlige bruken av overbetalte konsulenter. I stedet vil vi at vanlige folk skal betale mindre for drivstoff, og vi vil fjerne flyseteavgiften på fly under 20 tonn, sier Vedum.