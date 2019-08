Vedum smiler av Støres «slagord-knabbing»

– Mange jeg møter når jeg reiser i nord, er frustrerte og sinte. Det er en opplevelse av det jeg oppsummerer med å si at folk føler seg oversett, overhørt og noen ganger overkjørt, sa Støre på et torgmøte i Mo i Rana.

Arbeiderpartiets leder gjentok formuleringen i et intervju med NTB like etter:

– Folk opplever at de er oversett, overhørt og noen ganger overkjørt, sa han.

Men ifølge Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har ikke Støre akkurat oppfunnet kruttet med slagordet. Det er nemlig til forveksling likt hans eget «oversett, overprøvd, overkjørt», som han har brukt i flere år allerede i sin kritikk av regjeringen.

– Forplikter

Et kjapt søk i tekstarkivet Retriever eller på Google avdekker at Sp-sjefen har brukt slagordet i minst et par år.

– Folket er blitt oversett, overprøvd og overkjørt, het det i en pressemelding om kommunereformen fra Sp i februar 2017.

– Det er moro at Jonas har kopiert samme argumentasjon og ord som Sp har brukt over tid om regjeringens politikk. For regjeringen har gang etter gang oversett, overprøvd og overkjørt de lokale, og det også med støtte fra Ap i flere av reformene, sier Vedum til NTB fra sin valgturné i Møre og Romsdal tirsdag kveld.

Han reiser senere i uken til Lofoten for å diskutere sentralisering og distriktspolitikk med nettopp Støre.

– Nye ord fra Ap er bra, men det viktigste er at dette forplikter dem politisk også etter valgkampen, sier Vedum.

Opprinnelsen

Den høytflygende Sp-lederen forteller at han begynte å bruke slagordet etter å ha hørt det i en debatt i Trondheim.

Annonse

– Jeg ringte og spurte om jeg kunne bruke det, sier han i dag.

Slagordet ble ikke minst brukt i Vedums debatter med Høyre-nestleder Jan Tore Sanner om kommunereformen, etter sigende så ofte at Sanner til slutt kunne det utenat.

Det mangler ikke på enkeltsaker som har bidratt til Sps popularitet, ikke minst nord i landet:

* Strid om nedlegging av fødeavdeling og sykepleierutdanning i Sandnessjøen og lærerutdanning på Nesna.

* Avviklingen av Andøya flystasjon i Nordland.

* Sammenslåingen av Troms og Finnmark.

* Politireformen, med nedlegging av mange lensmannskontorer i Nord-Norge.

* Forsvarsforliket og strid om beredskap i forbindelse med flytting av Hærens helikoptre fra Bardufoss til Rygge.

– Masse svar

Støre gikk tirsdag i rette med Sp og hevdet partiet evner å sette ord på protesten, men mangler løsninger.

– Hvordan gjennomfører vi en politireform som tar kriminalitetsbildet på alvor, og samtidig sikrer at det er nært folk? De sier nei. Hvordan gjennomfører vi en forsvarsreform som gjør at vi får mer ut av de pengene vi bruker? Det krever noen vanskelige beslutninger, men Sp hopper av, sa Aps leder til NTB.

– Det er morsomt at de sier det, samtidig som de kopierer retorikken vår, parerer Vedum og trekker fram politireformen som eksempel.

Han tror samtidig folk på Nesna setter pris på at Sp sier tydelig fra om at partiet ønsker å opprettholde utdanningstilbudet der, og at folk i Mo i Rana liker hans budskap om at kraftpolitikken ikke bør styres av EU.

På flere meningsmålinger er Sp nå det største partiet i Nord-Norge. Også forsvarsminister og finnmarking Frank Bakke-Jensen (H) og KrF-nestleder Ingelin Noresjø, som er fylkesleder i Nordland, deltar på folkemøtet i Lofoten torsdag.