Vedum overrasket over kommunebråket i Kristiansand

– Jeg synes reaksjonene hopper over det viktigste – nemlig at vi sier at folk skal bli lyttet til, og at det skal være en folkeavstemning, sier Vedum til NRK.

Kristiansand, Søgne og Songdalen ble i 2020 slått sammen til én storkommune. Regjeringen ønsker nå en folkeavstemning om oppløsning, stikk i strid med et vedtak fra bystyret i storkommunen. Saken har vakt sterke reaksjoner i Arbeiderpartiet.

Mandag reiser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til Kristiansand.

– Jeg har skjønt at noen opplever at dette kommer litt overraskende, men hvis man husker hva som er blitt sagt, så er dette det samme som vi sa i valgkampen, sier Vedum.

Vedum avviser at det er aktuelt for regjeringen å gjøre om på beslutningen.

– Dette handler om saken. Det er en fellesbeslutning, sier han.