Vedum om rusreform med ny regjering: – Sp vil stoppe det

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier i et intervju med TV2 at han stenger døren for avkriminalisering av mindre brukerdoser for alle dersom rusreformen havner på bordet til en ny rødgrønn regjering.

Sp-lederen har advart Ap om å stemme for regjeringens rusreform, som partiet skal ta stilling til på landsmøtet denne helga.

Det ligger an til å bli en rus-thriller når Aps landsmøte skal avgjøre reformens skjebne. Regjeringen er avhengig av støtte fra Ap for å få flertall for reformen i Stortinget.

I dag skal Ap-politikerne debattere rusreformens innhold, mens selve avstemningen er planlagt til i morgen.

Fakta Så mye narkotika foreslår regjeringen at du kan besitte Regjeringen foreslår at du kan være i besittelse av tre typer narkotiske stoffer samtidig, uten å risikere straff, dersom mengden er innenfor grenseverdiene. Du kan ikke ha mer enn disse tre. Regjeringen skiller mellom straffri terskelverdi/terskelverdi for påtaleunnlatelse.* Heroin: 2 gram/5 gram Kokain: 2 gram/5 gram Amfetamin: 2 gram/5 gram GHB, GBL og 1,4-butanediol: 0,5 dl/1 dl LSD: 1 lapp/«syreblotter»/3 lapper/«syreblottere» LSD rent virkestoff: 1 mg/2mg MDMA (pulver/krystaller): 0,5 gram/1 gram Cannabis: 10 gram/15 gram Sopp inneholdende psilocin/psilocybin: 20 gram/50 gram Khat: 500 gram/2 kg Legemidler: 15 rusdoser/25 rusdoser *Straffri terskelverdi betyr at besittelse av dop ikke er straffbart. Påtåleunnlatelse betyr at besittelse er straffbart, men at påtalemyndigheten unnlater å straffe. De kjører påtaleunnlatelse opp til terskelverdi.

– Vil ikke ha generell avkriminalisering

Rusreformen kan havne på et mulig rødgrønt regjeringsbord dersom Ap på landsmøtet i helga ber regjeringen om å gjøre endringer i rusreformen.

Det har ruspolitisk talsperson Tellef Inge Mørland (Ap) åpnet for overfor NTB.

Da utsettes avstemningen i Stortinget, og reformen går videre til en ny stortingsperiode. I mellomtiden kan Norge ha fått en ny regjering.

Det samme kan skje hvis Ap sier nei til regjeringens reform, og vil lage sin egen rusreform, i en mulig, ny regjering.

Men svaret fra Sp-lederen er klart:

– Vi er helt tydelige på at vi ikke vil ha noen generell avkriminalisering, sier Sp-lederen til TV2.

Brygger opp til rødgrønn strid

Blir det et regjeringsskifte til høsten, kan både Ap, Sp og SV få plass i regjeringslokalene, selv om Senterpartiet ønsker en ren Sp-Ap-basert-regjering.

Mens Ap nå skal ta stilling til om de er for reformen og avkriminalisering av mindre brukerdoser, har SV vært tydelige på at de støtter avkriminalisering.

SV-leder Lysbakken advarte denne uka i Dagbladet Ap mot å begynne på nytt om reformen etter valget.

– Debatten om å begynne på nytt er meningsløs. De samme frontene vil være der. Det er nå denne saken skal avgjøres. SV tror en rusreform vil føre til en sosial rettferdig og riktig politikk, og vi håper Arbeiderpartiets landsmøte vil være enig med oss i det, sa Lysbakken.

Støre vil tone flagg

Det er også ventet at Ap-leder Jonas Gahr Støre vil tone flagg om rusreformen under dagens landsmøte.

Ap-lederens sønn, Magnus Slagsvold Støre, ba denne uka i VG Ap om å stemme for en ny kurs i ruspolitikken.

Selve avstemningen er planlagt til lørdag.