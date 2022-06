Vedum om å avvikle røde fridager: – Fullstendig historieløst

Denne uken gjester finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) den samfunnsorienterte podkasten «Wolfgang Wee Uncut» med tidligere DJ og NRK-radioprogramleder Wolfgang Wee.

I intervjuet går Vedum hardt ut mot Unge Venstres forslag om å bytte ut røde dager med en «helligdagspott».

– Jeg synes det er fullstendig historieløst, sier Vedum i podkasten, som også ble publisert på Youtube torsdag morgen.

Forrige uke mente Unge Venstre-leder Ane Breivik at vi burde fjerne de kristne helligdagene og slutte med røde dager midt i uka.

– Vi burde fjerne alle de kristne helligdagene. Vi har ikke lenger en statskirke. Det er ti røde dager i året og ideelt sett burde folk få ta ut dem sånn det passer dem. Kanskje de heller vil ha fri 18. mai eller under Eid i stedet for pinsehelgen, sa Breivik til Nettavisen.

– Samfunnet blir uten struktur

Finansminister Vedum mener «liberalismen blir en karikatur av seg selv».

– Samfunnet vil bli fullstendig uten struktur hvis alle barn skal kunne si «denne dagen skal jeg ha fri», påpeker han.

– Jeg tror vi gjør barn og barnebarn en bjørnetjeneste hvis det ikke er noen ting som er gjentakende. Man må forstår det samfunnet man lever i, fortsetter Vedum.

Derfor er han for monarkiet

Et klart flertall på 131 stortingsrepresentanter ønsker ikke å endre på dagens ordning med monarki og kongefamilie i Norge. Det ble klart da Stortinget onsdag stemte over om Grunnloven skal endres for å åpne opp for republikk.

I Wolfgang Wee Uncut-podkasten streifer også Vedum innom hvorfor han er for monarkiet.

– For det første har vi et folkevalgt monarki i 1905 med Kong Haakon. I stedet for å tenke på alle følelsene rundt det, kan man også tenke praktisk. Det er et system som fungerer, det binder oss sammen, det skaper historie og det skaper forankring. Kong Harald fyller rommet som et nasjonalt samlingspunkt når nasjonen trenger det, mener han.

– Jeg er imot å endre et system som fungerer godt. Det er klassisk konservativ tenkning. Når det fungerer godt, hvorfor endre det?, spør Vedum.