Torsdag ettermiddag møtte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum pressen på Stortinget etter de første, innledende samtalene onsdag kveld med Ap-leder Jonas Gahr Støre etter valgnatten.

I forkant av pressetreffet hadde Senterpartiets sentralstyre møttes.

Den store spenningen er knyttet til om Sp vil ønske å gå inn i en regjering der også SV sitter, eller om de vil sette foten ned for det og styre landet fra en mindretallsregjering med Ap og Sp.

Men under pressekonferansen ville ikke Sp-lederen avklare om partiet har bestemt seg for å gå i regjering med SV eller ikke, og holder fast på at de fortsatt ønsker et regjeringsskifte, med en Sp-Ap-basert regjering.

På spørsmål om Vedum har direkte kontakt med SV-leder Audun Lysbakken, svarte Sp-lederen følgende:

– Nå har jeg en løpende og direkte dialog med Støre.

Han svarte heller ikke på om det er aktuelt for Sp å sitte i regjering med SV, eller om Ap-lederen har foreslått samtaler der også Lysbakken er med.

I øyeblikket er det «bilaterale samtaler» som pågår mellom Sp-leder Vedum og Ap-leder Støre, og mellom Støre og SV-leder Audun Lysbakken.

Svarer ikke på om ordførere som har snudd

Overfor Nationen har flere Sp-ordførere uttrykt at de nå er mer positive til å gå i regjering med SV enn før valget. På spørsmål fra Nationen om dette svarer Sp-lederen slik:

– Det er bra at Senterpartiet har så mange enormt mange dyktige ordførere rundt omkring i Norge, og vi er det store ordførerpartiet takket være blant annet det valget vi gjorde sist. Så har vi ulike roller, og mitt ansvar er å forvalte de litt over 400.000 stemmene for mest mulig politisk gjennomslag. Der har jeg de fullmaktene jeg trenger til å nettopp få gjennomslag og få byttet ut dagens regjering. Så mener jeg den beste regjeringen er en regjering mellom Senterpartiet og Ap, sier Vedum.

Han svarte heller ikke direkte på Nationens spørsmål om hva som er betingelsene for at SV kan være med i regjeringssamtaler.

På spørsmål fra NRK trakk Sp-lederen i stedet fram samarbeid med SV i Stortinget.

– Det er ikke tvil om at i mange saker i Stortinget så vil SV helt naturlig støtte ting som kommer fra Senterpartiet og Ap. Vi vil ha dialog med dem for å få de gjennomslagene. Selvfølgelig vil det være sånn, sa Vedum, og la til:

– Men så mener vi at det beste sporet og de beste løsningene ligger i samtaler mellom Senterpartiet og Ap. Så får vi ta ting i tur i orden og sørge for at Norge får en ny og god regjering fra midten av oktober.

Skepsis til SVs uravstemning

Vedum la vekt på at temaet i sentralstyremøtet hadde vært politiske gjennomslag Sp nå ønsker seg i regjeringsforhandlingene etter sitt nest beste valgresultat noensinne.

Han mener det er Senterpartiets framgang som sørger for at Norge får et regjeringsskifte, med et hopp fra 10 mandater under valget i 2013 til 28 mandater etter mandagens valg.

Sp-profiler som nestleder Anne Beathe Tvinnereim, Liv Signe Navarsete, Kjersti Toppe, Bjørg Sandkjær og Per Olaf Lundteigen har alle tidligere åpnet for en flertallsregjering med SV.

Nestleder Ola Borten Moe tar heller til orde for å holde SV ute av regjeringslokalene og heller styre landet fra en mindretallsregjering. Det samme har også stortingsrepresentant Sandra Borch tatt til orde for.

Etter det Nationen kjenner til, er det i Sp særlig skepsis mot at SV vil sende regjeringsforhandlingene ut på uravstemning blant sine medlemmer.

Torsdag ettermiddag møtte Støre Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Stortinget.

Fredag møter Ap-lederen MDG-leder Une Bastholm hjemme i egen bolig.

Senterpartiets stortingsgruppe møtes mandag.