Vedum jevnstor med Støre i trønderske Ap-bastioner

Som Nationen skrev onsdag, kan Senterpartiet kapre makta i en rekke mellomstore kommuner som har vært Ap-bastioner.

Mange av kommunene har vært styrt av Arbeiderpartiet i flere generasjoner.

De siste dagene har det kommet enda flere meningsmålinger som styrker bildet. I flere målinger Sentio har gjort for Trønder-Avisa stuper Ap i flere trønderske bykommuner.

Ned 18 prosentpoeng

I Stjørdal er nå Senterpartiet største parti. Sp får 35,1 prosent i målingen, fram 7,8 prosentpoeng siden valget i 2015. Ap lander på 27,7 prosent, tilbake 9,6 prosentpoeng siden 2015.

Enda mer overraskende er kanskje utviklingen i Levanger, kommunen med rundt 20.000 innbyggere i gamle Nord-Trøndelag. Der har Ap nå 30 prosent oppslutning, ned 18 prosentpoeng fra forrige valg. Senterpartiet får 28 prosent, fram 11,6 fra sist valg.

Det trenger imidlertid ikke bety at makta skifter, mener sittende ordfører Robert Svarva (Ap).

– Jeg er ikke så sikker på det. Vi er jo fortsatt det største partiet i målinga, og jeg tror vi skal gjøre et bedre valg enn dette, sier Svarva til Trønder-Avisa (for abonnenter).

Den største skrellen kan imidlertid komme i Verdal. I Trønder-Avisas måling får Senterpartiet 48,6 prosent, fram 18,7 prosentpoeng siden 2005-valget. Arbeiderpartiet lander på 29,6 prosent, tilbake 14,1 fra 2005.

Senterpartiet er ett mandat unna rent flertall i Verdal.

– Kjære vene, sier Senterpartiets listetopp Pål Sverre Fikse når han får høre tallene.

Han mener tallene er bedre enn han kunne håpet på.

– Jeg håpet på en liten framgang fra forrige valg. I 2015 gjorde vi et rekordvalg med 29,9 prosent. Derfor er dette helt vanvittig, sier Fikse.

Valgsjokk i Trøndelag

Også i Trøndelag fylke går det samme vei for Arbeiderpartiet. En måling Respons Analyse har gjort for Adresseavisen og NRK viser at Arbeiderpartiet får 27,2 prosent oppslutning i det nylig sammenslåtte fylket. Det er 13 prosentpoeng mindre enn partiet hadde i de to gamle trønderfylkene i 2015.

Senterpartiet får 21,9 prosent, 7,8 prosentpoeng fram fra sist.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier han frykter for framtiden.

– Nå er det helt dødt løp mellom et Arbeiderpartistyrt Trøndelag og et Trøndelag hvor Høyre og Frp får makta med Senterpartiet sin hjelp, sier han ifølge NRK.

Hvis Sp skal få ordføreren, må de trolig bytte side. Partiet samarbeider nemlig i dag med Ap, og har varaordføreren. Senterpartiets listetopp Tomas Iver Hallem nekter å snakke om et eventuelt borgerlig samarbeid.

– Det er ikke et tema. Vi er opptatt av at Sp skal gå på valg med sin politikk. Utvikle hele Trøndelag – distriktene og byene. Ha tjenester nært folk. Vi er et alternativ til både venstre og høyre side, sier Hallem til NRK.