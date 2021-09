Vedum: – Jeg er utfordreren, ikke taperen i valget

Valg 2021 Les mer om valget her

– Senterpartiet er ikke taperen, men utfordreren i dette valget, slår Vedum fast.

Litt småstressa møter han NTB i Trondheim, der NRKs siste statsministertriell finner sted torsdag kveld. Det er lagt opp som et folkemøte der vanlige folk skal stille spørsmål til de tre statsministerkandidatene.

– Jeg håper de kommer til å spørre om beredskap og nasjonalt eierskap over ressursene, sier Vedum og lener seg tilbake i stolen.

Det vil gi ham en etterlengtet mulighet til å snakke om Sps kjernesaker.

Sps fall

Himmelen henger som et blygrått lokk over trønderhovedstaden. Været er omtrent like trøstesløst som den siste tidens meningsmålinger for Sp. Siden årsskiftet er oppslutningen nær halvert, på flere målinger har partiet falt til 11–12 prosent. Men et lysglimt kom torsdag med en liten oppgang til 12,6 prosent på en VG-måling.

– Hva tror du fallet skyldes?

– Nå ligger Sp an til å gjøre et av de beste valgene i partiets historie. Vi er det eneste av de store partiene som går opp siden forrige valg. Men vi tar ingen stemmer for gitt, svarer Vedum.

Samtidig puster SV nå Senterpartiet i nakken.

Sps fall startet etter at FN kom med sin klimarapport. Etter det har også en misnøye med hvordan partiet har håndtert saken, kommet til syne i Sps egne rekker. Men Vedum avviser at det er en klimakonflikt i partiet.

– Alle er jo enige om de grepene som skal gjøres: Vi må få ned utslippene uten å øke forskjellene. Det er ikke en misnøye, men en utålmodighet som vi kjenner på, alle mann, sier han.

Taperstempel

I juni valgte Senterpartiets landsmøte, til manges overraskelse, å utrope Vedum til partiets statsministerkandidat. I teaserne til NRKs folkemøte er partilederen presentert nærmest som et vedheng i duellen mellom Høyres Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I tillegg har flere kommentatorer klistret taperstempelet på Vedum. Enkelte mener at nettopp hans statsministerkandidatur er blant årsakene til partiets nedgang på målingene.

– Hvorfor går man inn i en kamp man vet man vil tape, h vor strategisk klokt var det?

– Jeg mener det var helt rett. Alt handler om politikk, om å få gjennomslag for sakene. Sp er et parti som er vant til å ta ansvar, sier Vedum.

– Hvordan opplever du den harseleringen som nå blir deg til del?

– Det er en del av virkeligheten du lever i som partileder, sier Vedum, som heller vil snakke om hva Sp vil gjøre når og hvis partiet kommer i regjering.

Konflikt om strømpris

Sp-lederen spår at konflikt rundt strømprisen vil prege den politiske debatten til høsten. Dette blir også et tema på kveldens folkemøte, der Vedum blant annet skal møte Ap-leder Jonas Gahr Støre til duell om EØS.

Sp vil blant annet ha omkamp om Norges tilknytning til EUs energibyrå Acer, noe et flertall i Ap ikke vil.

– Hvor stor mulighet har du til å overbevise Ap?

– Veldig mange i fagbevegelsen er enig med meg, sier Vedum, som også vil legge ned veto om en fjerde energipakke, også kjent som Ren energi-pakken, og allerede i høst sette ned elavgiften.

I tillegg vil han sette i gang et lovarbeid for å se hvilke muligheter Norge har til å styre utenlandskablene.

– En lav norsk strømpris er hovedmålet, slår Vedum fast.

Rødt eller MDG?

En klar tendens på meningsmålingene den siste tiden er at en trepartiregjering med Ap/Sp/SV ikke har flertall, men vil bli avhengig av Rødt eller MDG – eller begge.

Vedum vil ikke si hvem av dem han foretrekker.

– Frykter du et rødgrønt kaos etter valget?

– Sp og Ap har i sum flere mandater enn dagens regjering. Vi har stabil kraft til å danne ny regjering, svarer Vedum, som synes det er litt urettferdig at Senterpartiet har fått skylden for å ha rotet det til for de rødgrønne.

– Det er ikke vi som ikke vokser. Det er Ap, slår han fast.

