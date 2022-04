Vedum inviterer Stortinget til forlik om Ukraina-pakken – diesel- og bensinpriser kan bli hett tema

– Jeg vil understreke tradisjonen vi har i Norge om at når det er ekstra krevende, så prøver vi også å finne brede, samlende løsninger i Stortinget. Det kommer Sp og Ap til å ta initiativ til, sier Vedum (Sp) på en pressekonferanse fredag.

På pressekonferansen la han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fram en ny Ukraina-pakke på til sammen 14,4 milliarder kroner.

Vedum viser til at Stortinget også gikk sammen om et forlik i forbindelse med store krisepakker 2015 og 2020. Enkelte partier på Stortinget har varslet at prisene på bensin og diesel vil være en aktuell del av forhandlingene.

– Er dere villig til å forhandle om dette?

– Dette er en proposisjon som handler om direkte tiltak som forsvar, sivil beredskap og hvordan vi skal hjelpe Øst-Finnmark, hvor det er spesielle utfordringer. I tillegg handler det her om å ta imot flyktninger på en trygg og god måte. Dette er ikke en avgiftsproposisjon, eller en skatteproposisjon, men en trygghetsproposisjon, svarer Vedum på spørsmålet fra NTB.

– Men spørsmålet var, er dere villige til å forhandle om dette?

– Dette er ikke en skatt og avgiftsproposisjon, dette er en trygghetsproposisjon. Så det blir ikke en del av forhandlingene. Alle partier kan ha sine merkesaker, men målet er at vi kan samles om pakken.