Vedum håper Frp snur om biodieselavgift: «Du kan ikke løse alt med Tesla»

Denne uka skal regjeringen lande revidert statsbudsjett.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum prøver nå å legge press på Fremskrittspartiet.

Han mener de holder nøkkelen i kampen om å unngå økte avgifter på biodiesel.

Stortinget har tidligere utsatt innføringen av full biodieselavgift til 1. juli 2020. I revidert statsbudsjett skal avgiftens skjebne bestemmes.

– Dette er et avgiftshopp som er miljøfientlig og rammer norsk transportbransje. Det bør regjeringen skrote sammen med Frp den uka her, sier Vedum.

Han refererer til forhandlingene om revidert stansbudsjett, går mellom regjeringen og Frp.

Frem til nå har det vært mulig å blande inn avgiftsfri palmeolje i drivstoffet, skriver at.no. Regjeringen ønsket å innføre avgift på biodrivstoffet for å redusere bruken av palmeolje - som stod for 17 prosent av den totale mengden biodrivstoff som ble solgt i Norge i 2019, skriver NTB.

Les også: Solgte mer drivstoff laget av slakteavfall i fjor

«Blanke ark og fargestifter til»

Vedum legger skylda på Siv Jensen, som var finansminister da avgiften ble foreslått. Nå ber han henne snu.

– Nå er hun i opposisjon og skal forhandle budsjett med regjeringen, så hun har muligheten til å rette opp feilene fra i fjor. Nå har hun blanke ark og fargestifter til, sier Vedum og siterer Alf Prøysen.

Frps Sivert Bjørnstad, som sitter i finanskomiteen, deltar i forhandlingene med regjeringen. Han sier i en tekstmelding til Nationen at partiet prøver å få avgiften utsatt.

– Vi jobber med regjeringspartiene for å få til en utsettelse til neste år, sier han.

Bjørnstad mener det vil være en fordel å utsette avgiften til 2021.

– Da vil det harmonere med EUs regelverk og aktørene vil møte det samme regelverket i Norge som i resten av Europa. Dette er en del av forhandlingene om revidert statsbudsjett, bekreftet Bjørnstad.

Annonse

Les også: Erna beskylder Sp for å være mot alt i klimapolitikken

Stor CO2-effekt

Avgiften mener Vedum vil gå utover miljøet.

– Ifølge lastebileierforbundet og NHO vil avgiften kunne føre til økte CO2-utslipp i Norge på omtrent 700.000 tonn. Det er en enorm effekt. Det er en mye større effekt enn satsingen på elbiler. Man sier at elbilsatsingen har fått ned utslippene med mellom 400 og 500.000 tonn CO2, sier han.

Han mener også det er dårlig næringspolitikk å innføre full biodieselavgift.

– Med en forutsigbar avgiftpolitikk kan vi bygge industri på biodiesel i Norge. Investeringer i biodiesel i Norge vil stoppe opp som et resultat av denne avgiften, legger Vedum til.

Vedum mener det er viktig å sikre at tyngre kjøretøy bruker den mer miljøvennlige dieselen.

– Det er mange i både transportbransjen og anleggsbransjen som sier de har lyst til å bruke biodiesel. Der vil diesel være hovedkilden lenge. For mange av dem er ikke strøm et alternativ, så da er det bedre at de bruker miljøvennlig diesel.

«Du kan ikke løse alt med Tesla»

Vedum mener fokuset på miljøvennlig transport ikke bare må favorisere det elektriske.

– Her bruker man 14-15 milliarder i året på å introdusere elbiler, men det er ikke alle som kan ha en Tesla. Den kan du ikke bruke for å drive med varetransport, sier han.

Vedum kjører selv en Volkswagen Amarok - som bruker Diesel. Men noen biodiesel får han ikke fylt på når han besøker en ladestasjon for Tesla i Brumunddal.

– De som skal bruke varebil, lastebil eller gravemaskin få muligheten til å velge miljøvennlig, og da er biodiesel alternativet. For du kan ikke løse alt med Tesla, sier han.

– Hva med utslipp fra personbiler? Bør ikke incentivene favorisere elbiler?

– Dette er ikke like viktig for personbiler, hvor elektrisk er et reelt alternativ. Men det er viktig at biodiesel er en del av innblandingen i den dieselen som brukes, mener Vedum.