Vedum fyrer opp orddebatt – hevder statsministeren stempler ham

– Det kommer stemplinger hele tiden. Fra statsråd Linda Hofstad Helleland og faktisk også statsministeren. Det er på en måte et nytt stemplingsord i halvåret. Det har vært «bakstreversk», «gammeldags», og at det er «farlig». I bunn handler det bare om at vi er uenige. Vi har ulike løsninger, sier Vedum i et juleintervju med NTB.

De siste årene har Sp-lederen selv markert seg som en ordsmed. I fjor jul lanserte han nyordet «ribbeglede», som han håpte ville erstatte «kjøttskam».

Denne julen tenner Vedum opp et bål hjemme på gården i Stange og trekker et nytt begrep opp av ordsmia.

– Jeg er litt flau for å si det … ordklem.

– Ordklem?

– At en i årets jul er flinkere til å si et godord til naboer, kollegaer eller venner, siden det er vanskelig å gi klemmer fysisk.

Julefryd

Det er fyr og flamme i Senterpartiet for tiden. For første gang er de nå større enn Arbeiderpartiet på flere målinger, og de siste månedene har oppslutningen vært på rundt 20 prosent.

Tanken på at Vedum en dag kan bli statsminister har gått fra å være usannsynlig til å bli en faktisk mulighet. Men det vil ikke Vedum snakke om.

– Hele den personkabalen er underordnet. Ofte er det altfor mye diskusjoner om det, sier han.

– Men noen må jo bli statsminister?

– Det viktigste er å være tydelige på oppdraget. På hva vi skal gjøre for folk hvis vi får ny regjering: Løfte lokalsamfunn, løfte arbeidshverdagen for folk. Sørge for at vi ikke får et Norge med for store forskjeller.

Les også: Nesten halvparten av alle statlige arbeidsplasser i kommunen hans har forsvunnet under Erna

Koronaframgang

Parallelt med gode målinger ser bruken av ordet «kjøttskam» ut til å gå ned. En uformell sjekk hos medieovervåkingstjenesten Retriever viser et fall på 40 prosent i 2020 sammenlignet med fjoråret.

Vedum tror at koronakrisen er noe av årsaken. Han mener kjøttskam er et «overskuddsdebatt-ord».

Annonse

– I fjor moraliserte man over at folk spiste kjøtt, men i år har folk vært mer opptatt av å få seg jobb.

Krisetidene har også bidratt til at flere får øynene opp for Senterpartiet, tror Vedum.

– Vi har lenge vært tydelige på at det er viktig å ha nasjonal kontroll over naturressursene. Med korona tror jeg flere ser at det er viktig. Krisen viser at man kan ikke stole 100 prosent på markedet når ting svikter.

Har han løsninger?

Sp-lederen har blitt beskyldt for å være flinkere til å peke ut problemer enn å foreslå løsninger. Selv mener han at det er stempling. At motstanderne har gått tom for argumenter.

– De har prøvd ulike ting. For eksempel «populist, populist, populist». Og de kommer til å prøve hele tiden. Nå er det «ingen løsninger», «ingen løsninger», sier han.

Frp-leder Siv Jensen er blant de politiske motstanderne som også liker å leke seg med ord. I høst fridde hun til Vedum og advarte om at han kan bli nødt til å samarbeide med «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Bompenge-Lan» og «Kommunist-Bjørnar» etter valget.

Selv er Senterpartiet tydelige på at de ønsker en regjering sammen med Ap. Men Vedum er mindre tydelig på hvem han ser for seg at en sånn regjering skal samarbeide med. Det vil han vente med. Først står julen for tur og deretter valget.

Sender ord

På gården i Stange er det fortsatt ribbe og ribbeglede som gjelder i høytiden, som feires sammen med familien.

– Så må jeg prøve å få sendt noen ordklemmer i romjulen, sier Vedum.

– Hvem vil du sende dem til?

– Hvis jeg kan gjøre det i stor betydning, så er det til alle som frykter for jobben sin. De må vite at det er mange av oss som prøver å jobbe for dem.

Men én av dem som står i fare for å miste jobben til høsten, kommer Vedum ikke til å jobbe for å redde. Tvert imot.

– Vil du sende en ordklem til statsministeren?

– Ja, jeg håper Erna Solberg får en god juleferie. For hun har stått på det hun kan. Jeg har ikke lyst til å legge noen harde ord mot henne inn i julen.

(©NTB)