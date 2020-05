Vedum frykter avgiftshopp i koronaskyggen

Tirsdag kommer svaret. Da legger finansminister Jan Tore Sanner (H) fram revidert nasjonalbudsjett.

I tillegg til forventninger om nye milliarder til kommunene og sykehusene, er det også stor spenning knyttet til skatte- og avgiftsopplegget for en kriserammet norsk økonomi.

– Jeg er redd regjeringen vil la vanlige folk og enkeltnæringer sitte igjen med regningen etter korona, sier Vedum til NTB.

– Frykten min er at de vil bruke denne krisen til å gjennomføre nye avgiftsøkninger, i håp om at det forsvinner i oppmerksomheten rundt krisetiltak.

Biodiesel og elavgift

Vedum viser til at regjeringen så sent som sist uke vedtok en ny fiskeavgift på minst 100 millioner kroner i kvotemeldingen.

– Jeg frykter også at regjeringen kan øke elavgiften. Dette er en vanlig post å hente inn store summer fra med små endringer, sier han – og trekker samtidig fram et tredje punkt.

– I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er det varsler om at regjeringen vil innføre full veibruksavgift på biodrivstoff.

De den gang fire regjeringspartiene ble allerede før jul enige om dette. Men innføring av avgiften ble utsatt til 1. juli, blant annet etter sterk kritikk fra NHO og LO. Saken er på høring, med frist 19. mai.

Et stort spørsmål er hva det såkalte omsetningskravet for biodrivstoff settes til. Kravet er i dag på 20 prosent. Om det ikke økes betydelig, vil det kunne påføre transportnæringen ekstra kostnader, frykter Vedum.

Midlertidige lettelser

Samtidig kommer det flere midlertidige avgiftslettelser i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Arbeidsgiveravgiften kuttes i mai og juni med 4 prosentpoeng, noe som gir en lettelse på rundt 6 milliarder til næringslivet og 2 milliarder til kommunene.

Innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen utsettes til juni, og lavmomsen kuttes fra 7 til 6 prosent fram til 31. oktober.

Budsjettet svekkes med totalt 60 milliarder i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden, anslår Finansdepartementet.

– Må skape jobber

SVs Kari Elisabeth Kaski forventer at regjeringen i RNB staker ut kursen for tiltak for å få flere i jobb.

– Vi er bekymret for at arbeidsledigheten skal sette seg og bli mer langvarig, og at forskjellene skal vokse, sier hun.

Mer penger til kommuner og helsevesen står øverst på Aps kravliste – sammen med tiltak for å skape flere jobber for å holde aktiviteten oppe i kriserammede bedrifter, blant annet leverandørindustrien.

– Dette kan ikke vente, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

KS har beregnet at kommunene risikerer å tape 20 milliarder kroner på virusutbruddet. Stortinget vedtok 31. mars en straksbevilgning til kommunene på 5 milliarder og garanterte for minst 4 nye milliarder i RNB.

Stortinget har samtidig understreket «at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronaepidemien.»

Gjør opp budsjett Frp

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug har krevd en egen krisepakke for maritim næring, og partiet har etterlyst vurderinger av kontantstøtten og gründerpakken treffer godt nok.

Selv om Vedum i Aftenposten nylig tok til orde for brede forlik i Stortinget både om RNB og nye krisepakker, tyder alt på at regjeringen kommer til å gjøre opp RNB med Frp.

Regjeringens forslag til ny definisjon av iskanten var mindre dramatisk enn Frp frykter på forhånd, noe som åpner for «konstruktive forhandlinger om revidert», ifølge Frp-leder Siv Jensen.