Vedum, Arnstad og Borten Moe topper Sp-lister

Også Sp-nestleder Ola Borten Moe vil suse inn på Stortinget neste høst, etter å ha havna øverst på nominasjonslista til Sps valgkrets i Sør-Trøndelag.

I april i år kunngjorde den tidligere olje- og energiministeren og nåværende oljegründeren at han ønsket seg tilbake til Stortinget. Sittende stortingsrepresentant Heidi Greni fikk andreplassen i Sør-Trøndelag.

Vil bli størst i Hedmark

Et enstemmig nominasjonsmøte i Hedmark satte lørdag stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl som andrekandidat og fylkesleder Per Martin Sandtrøen som tredjekandidat.

– Vi har som mål å bli det største partiet i Hedmark. Da kan vil ligge godt an til å få inn tre kandidater, sier Sandtrøen til NTB.

I Nord-Trøndelag går andreplassen til Per Olav Tyldum fra Overhalla, som blir en av partiets nykommere på Stortinget. Tyldum har vært har vært ordfører i Overhalla kommune siden 2011 og ble i år valgt til fylkesleder i Trøndelag Senterparti.

Også Troms Sp og Rogaland Sp hadde nominasjonsmøter lørdag. Sistnevnte har satt sittende stortingsrepresentant Geir Pollestad på topp og Lisa Marie Ness Klungland fra Senterungdommen i Stavanger på andreplass.

I Troms fikk sittende stortingsrepresentant Sandra Borch fra Tromsø førsteplassen, med Ivar B. Prestbakmo fra Salangen på andreplass.

Kan doble antallet

Sp har vært i sterk vekst den siste tiden. I Hedmark ble partiet i september for første gang målt å være størst. Ut fra dagens målinger ligger Sp an til å få inn tre representanter fra fylket på Stortinget, ifølge nettstedet Poll of polls.

Trøndelag Sp har mulighet til å få inn fire representanter, to fra hvert valgdistrikt, viser beregningene fra Poll of polls. De viser også at om Sp kan nesten doble antallet representanter på Stortinget fra 20 til 37 dersom dagens målinger holder stand.

