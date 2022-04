Vårt Land var først ute til å melde at de erfarer disse endringene i regjeringen. Senere har også TV 2 meldt at kilder opplyser det samme til dem.

Selve utnevnelsen skjer i statsråd klokka 14 tirsdag, etter det NTB og flere andre medier erfarer.

Odd Roger Enoksen (Sp) går av som forsvarsminister etter at det i helgen ble avslørt at han har hatt et upassende forhold til en ung kvinne sist han var statsråd.

Han blir ifølge lekkasjene erstattet av Bjørn Arild Gram, som siden i høst har vært kommunal- og distriktsminister. Gram har før dette bakgrunn som ordfører i Steinkjer, styreleder i KS, vararepresentant til Stortinget og statssekretær i Finansdepartementet.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) fyller ifølge Vårt Land og TV 2 plassen som kommunal- og distriktsminister etter Gram. Han har inntil nå vært finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.