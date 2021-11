Varsler strømdemonstrasjon foran Stortinget

Det bekreftet Raymond Skorstad, som har ansvaret for å organisere de nasjonale strømprotestene, overfor Nationen.

Protestene over rekordhøye strømpriser i Sør-Norge har sine røtter i Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm», som har vokst til over 100.000 medlemmer.

Ber Stortinget forkaste regjeringens strømgrep

Strømdemonstrantene har søkt om å få holde et arrangementet på Eidsvolls plass lørdag 27. november, foran Stortinget, i protest mot regjeringens strømpolitikk. De vil gå i tog fra Jernbanetorget til Stortinget, der protestene- starter.

«Mange tusener av mennesker i Norge er forbannet på de økede strømprisene I Norge og regjeringens smålige kutt som er presentert i forslag til budsjett for 2022. Vi krever at Stortinget forkaster regjeringens forslag til strømbudsjett og vedtar store kutt i strømpris inkl avgifter og moms slik at prisen blir leveling for vanlige folk», skriver demonstrasjonsansvarlig Skorstad i en pressemelding.

Deltakerne i strømprotestene bees om å ta med seg famile og venner, gule vester og fakler.

Det er ikke bekreftet i hvilke andre norske byer det skal holdes strømprotester ennå, men Skorstad varsler at en slik avklaring vil komme til uka.

Erfaring fra eiendomsskatt-protester

Skorstad, som har det nasjonale ansvaret for strømprotestene, har erfaring fra å organisere protester mot eiendomsskatt i Arendal i januar. Han er vara for Frp til kommunestyret i Arendal og studieleder i Arendal Frp.