Valgforsker: Ap må finne en måte å samle seg på

– Arbeiderpartiet må finne en måte å samle de store velgergruppene på, som by og land og arbeiderklassen og middelklassen. Det har de ikke greid ennå, sier valgforsker ved NTNU, Peter Eggen Langsæther, til NTB.

Ap ligger an til å gjøre sitt dårligste fylkestingsvalg noensinne med en oppslutning på under 25 prosent. Valgdirektoratets prognose antyder et fall på 9,5 prosentpoeng, mens TV 2s prognose spår en tilbakegang på 8,2 prosentpoeng.

– Hvis Ap gjør et veldig dårlig valg nå, vil det kunne bli brukt av ulike fløyer som ønsker å ta partiet i forskjellige retninger, mener Langsæther.

– De står jo i spagaten på både klima, innvandring og flere andre områder. De taper unge velgere til miljøpartiene, og distriktsvelgere til Senterpartiet, påpeker valgforskeren.

