Barnehage-, skole- og sykehjemsmat kan avgjøre årets valg

En undersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet viser at mange pårørende er bekymret for maten eldre får servert på sykehjem, og at mange foreldre mener barna ikke blir servert god nok mat på skolefritidsordning og i barnehagene.

Den samme undersøkelsen viser også at nesten tre av fire sier at partiet de skal stemme på bør jobbe for bra mat på sykehjem, skolefritidsordning og i barnehage.

– Dette er en klar melding fra velgerne om at barn og eldre må få bedre mat gjennom kommunale tjenester, sier Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Klager til ingen nytte

Pårørende til personer på sykehjem forteller at de klager på maten, men at de ikke når gjennom. Hver tredje pårørende forteller at de har klaget, mens halvparten sier de er utrygge på kvaliteten på maten.

I barnehagen viser statistikk at en av tre foreldre mener maten ikke er god nok, og tidligere undersøkelser viser at mange barnehager kun serverer barna grønnsaker en gang i uken.

Mener politikerne gjør for lite

Undersøkelsen til Forbrukerrådet viser at få mener politikerne har gjort nok for å sørge for bra matservering.

Vie mener politikerne bør gå til valg for bedre mat, ikke for å sanke stemmer, med fordi det er viktig for livskvaliteten.

– Eldre får bedre allmenntilstand, og det kan redusere behov for medisiner og sykehusinnleggelse. Barna kan forebygge livsstilssykdommer. For alle aldre betyr dessuten bra måltider også gode stunder og økt livskvalitet.