Unge Venstre i Oslo vil fase ut dyr i norsk matproduksjon

I ein uttale frå styret i lokallaget før helga, grunna dei vedtaket i at produksjon av kjøt og andre animalske matvarar er ein av dei største bidragsytarane til klimaendringar globalt. I tillegg er det ei massiv sløsing med jordas knappe ressursar - for ikkje å snakke om kva urett som blir gjort mot dyra som skal ende opp som menneskemat.

– Oslo Unge Venstre meiner dette er noko vi ikkje lenger kan akseptere, og ønskjer ei utfasing av bruk av dyr i matproduksjon, skriv fylkeslaget til ungdomsorganisasjonen til det minste av regjeringapartia når dei promoterer vedtaket på sine facebook-sider.

– Ein radikal uttale, sjølvsagt også til Oslo Unge Venstre å vere. Men styret hadde gode diskusjonar om saka, og så kom vi fram til den uttalen, seier Andreas Askautrud, som er første nestleiar i lokallaget.

Til saka dei dlete på Facebook (sjå over) brukte dei eit bilete av grisar som er henta frå eit tilfelle av vanstell.

– Kvifor det? Meiner Oslo Unge Venstre at det er beskrivande for situasjonen i norsk landbruk?

– Vi kan diskutere om det var klokt eller ikkje å bruke nett det biletet. Tanken bak var å illustrere at det er store utfordringar knytta til dyrevelferdsaspektet med dyr i matproduksjonen. Og det har jo vore altfor mange tilfelle frå svinenæringa om dyr som ikkje har det bra. Vi meiner ikkje at alle dyr har det slik, men at det kviler eit tungt ansvar for dyrevelferd på alle bønder som har dyr.

Uttalen frå Oslo Unge Venstre skil seg sterkt frå det landsstyret i organisasjonen vedtok om jordbruk i fjor.

– Eg understrekar at dette er eit vedtak i Oslo-laget. Vi kan gjere sjølvstendige vedtak uavhengig av resten av organisasjonen. Vi kjem til å leggje det fram for landsstyret til neste møte, men det er opp til landsstyret om dei vil behandle forslaget eller ikkje. Vi meiner uansett at det er viktig å løfte temaet og få til ein diskusjon.

Oppsummert var vedtaket som følgjer:

"Oslo Unge Venstre vil:

• At reduksjon i kjøttkonsumet skal bli en hovedprioritet i arbeidet med å oppfylle klimamålene, blant annet ved at utslippene fra produksjon av kjøtt reflekteres fullt ut i prisen.

• Vri alle landbrukssubsidier over på vegetabilsk matproduksjon.

• Gi bønder som i dag driver med dyrehold omstillingsmidler for raskere å omstille seg til annen type landbruk.

• Ha en økt satsing på bærekraftige og lidelsesfrie alternativer til kjøtt, herunder labkjøtt.

• Jobbe for at at konsumentene gjøres bevisste på hvordan maten deres er produsert, blant annet gjennom tekst og bilder på emballasje etter modell fra tobakksprodukter."