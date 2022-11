Nationen skrev nylig at kjøttforbruket i Norge var rekordstort i fjor, og at vi i snitt spiste om lag 55 kilo per person i løpet av 2021.

Mye av grunnen var bortfallet av grensehandel og at flere oppholdt seg i Norge under pandemien. Det gjorde at forbruket økte av alle kjøttslag.

Grønn Ungdom er bekymra for utviklinga i kjøttspisingen, og fylkesleder i Vestland gikk denne uka ut i Dagbladet og etterlyste et forbud mot reklame for kjøtt.

– Vi er nødt til å løsne grepet kjøttindustrien har over våre forbrukervaner. Det er derfor på tide å forby reklame på kjøttprodukter, sa Frøya Skjold Sjursæther til Dagbladet.

Debatten ble også tatt videre i fredagens Dagsnytt 18 på NRK.

– Vi bruker tre ganger så mye penger på markedsføring av kjøtt enn som vi bruker på markedsføring av frukt og grønt. Det mener jeg er helt absurd, sa Sjursæther.

Folkehelse og klima

Hun mener det er flere gode argumenter for å få ned kjøttkonsumet.

– Kjøttkutt er bra for folkehelsen, det vil redusere jordbrukets utslipp av klimagasser og det vil redusere matproduksjonens belastning på naturen.

Sjursæther peker på at reklame er med på å påvirke folks forbruksvaner.

– Hvis vi mener alvor med klimamålene, må vi gjøre det enklere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen, også matvalg. For å gjøre det må vi endre forbruksvanene, og da må endre hvordan folk påvirkes, og det gjør vi gjennom reklame, sa hun.

Forslaget faller derimot ikke i god smak hos Senterungdommen.

– Grønn Ungdom kommer med et skikkelig tulleforslag, som setter norsk matproduksjon og beredskap i fare, sa sentralstyremedlem Nils Forren.

Vil heller ha reklameforbud mot import

Han peker særlig på den urolig tiden vi nå er inne i, og at en omlegging til et landbruk med mindre husdyrhold vil kunne svekke selvforsyninga.

– Grønn Ungdoms hovedpoeng er ikke at vi skal forby reklame, men at nordmenn skal spise mindre kjøtt. Vi mener det er urealistisk og uklokt. Særlig med tanke på den situasjonen Europa nå er i, sa Forren.

Senterungdommen sier derimot at de kan gå med på å redusere bruken av importert kjøtt.

– Norsk kjøtt er det mest klimavennlige og det har det laveste antibiotikainnholdet, så hvis man klarer å kutte utenlands kjøtt, mindre import og reklameforbud for importert kjøtt, så er det en inngang til saken, men å forby reklame for norsk kjøtt mener vi er katastrofalt, sa Forren

Sjursæther svarte med å peke på at kjøttet i Norge ikke kan kalles norsk på grunn av bruken av kraftfôr som baserer seg importerte råvarer.