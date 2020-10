Kristoffer Robin Haug (36) fra Ås er valgt som andrekandidat, mens Signe Bakke Sølberg (28) fra Bærum er valgt som tredjekandidat.

Bastholm var på forhånd innstilt av en enstemmig valgkomité.

– Jeg er glad og rørt over å bli valgt til å representere Akershus på Stortinget. Akershus fortjener tydelige miljøpolitikere. Her bygges det ned store naturområder, strandsone og matjord i høyt tempo, og tog- og busstilbudet trenger et stort løft, sier Bastholm.

