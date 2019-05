UDI mener at justisministerens au pair jobbet ulovlig

– Det kan hende jeg har vurdert regelverket feil, sier Kallmyr til avisen.

Au pairen flyttet inn hos familien Kallmyr i august i fjor, da justisministeren fortsatt jobbet som advokat. Hun fikk avslag på opphold og ble bedt om å forlate landet med én dags frist i mai i år, noe hun gjorde.

Den siste uken er hun blitt varslet om at hun kan bli utvist fra Norge og hele Schengen-området på grunn av ulovlig opphold og arbeid hos justisministeren, ifølge Aftenposten.

– Dette er en veldig kjedelig sak, aller mest for hun som var au pair, sier Kallmyr.

UDI har ennå ikke konkludert i utvisningssaken, og det er ennå ikke besluttet om det vil komme reaksjoner overfor vertsfamilien.

Stridens kjerne dreier seg om hvorvidt au pairen utførte arbeid eller ikke hos familien Kallmyr i perioden fra 22. august til 12. oktober. Hun flyttet nemlig inn før hun hadde møtt opp for å levere dokumentasjon og søke om ny au pair-tillatelse hos politiet.

– Jeg er nå blitt klar over at det kanskje ikke er riktig at man flytter inn før man har vært hos politiet. Det burde jeg selvsagt ha dobbeltsjekket. Det gjorde jeg ikke, og det tar jeg selvkritikk for, sier Kallmyr.

Annonse

Han avviser at au pairen utførte arbeid hos dem.

– Hun har vært der som gjest i påvente av politiintervjuet, og vi var fullstendig klar over at hun ikke kunne jobbe før politiintervjuet, sier han.

Som justisminister er Kallmyr øverste leder for UDI og for håndheving av utlendingsloven. Kallmyr sier han nå vil ha egen habilitet vurdert når det gjelder egen håndtering av alle spørsmål knyttet til au pair-ordningen.

Au pairens advokat Ingvild Boe Hornburg mener saken må dreie seg om en misforståelse fra UDIs side og kritiserer dem for å ikke ha foretatt noen undersøkelser for å kartlegge om hun faktisk har utført oppgaver i perioden før søknaden ble levert.

Solberg har tillit

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun fortsatt har tillit til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). UDI mener at en au pair jobbet ulovlig hos ham.

– Jøran Kallmyr tar kritikk for at han baserte seg på opplysninger fra au pair-byrået for hvordan regelverket er for de seks ukene det her er snakk om, skriver statsministeren i en epost til Aftenposten.